بشرى شعبان

أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري أن النقابة لم تلمس أي تهميش أو تقليل من قيمة وكفاءة الموظف الكويتي، بل من خلال دور النقابة الرقابي على أعمال الوزارة لمسنا اهتمام الوزيرة هند الصبيح بالموظف الكويتي من حيث تحفيزه وتشجيعه والاعتماد عليه اعتمادا كليا بتطوير العمل والتخطيط للمستقبل.

وقال الدوسري في بيان صحافي ان النقابة تابعت ردود أفعال المواطنين والمهتمين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على اللقاء التلفزيوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وما تطرقت إليه في اللقاء بشأن الطبقة العاملة الكويتية، حيث كانت ردود الافعال غاضبة من التصريح بأن الكويتيين يفتقدون المهارة في العمل، وبما ان أعضاء مجلس إدارة نقابة الشؤون هم جزء من الطبقة العاملة ودورهم الأساسي الدفاع عن حقوق ومكتسبات وكرامة أعضاء الجمعية العمومية العاملين بالوزارة قام مجلس إدارة النقابة بمتابعة اللقاء أكثر من مرة ولم يتضح من كلام الوزيرة أي تعد أو إهانة أو استهتار بقدرات ومهارة العاملين الكويتيين، وأن كل ما هناك إساءة فهم لكلامها عندما قالت: ان الكويتيين لا يقومون بأعمال العمالة غير الماهرة من الوافدين، وهي للأسف حقيقة تتحملها الحكومة والمجتمع.

وأضاف: اننا نؤكد من خلال دور النقابة الرقابي على أعمال الوزارة اهتمام الوزيرة بالموظف الكويتي من حيث تحفيزه وتشجيعه والاعتماد عليه.