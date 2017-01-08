عاطف: هناك من يسعى ويصر على ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء مصر وعلينا أن ننتبه لذلك

أسامة أبوالسعود

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اقباط مصر في الخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وتلا السفير المصري ياسر عاطف خلال قداس عيد الميلاد المجيد والذي اقامته كنيسة مارمرقس المصرية في الكويت مساء امس الاول نص البرقية التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهنأ خلالها أقباط مصر في الكويت بهذه المناسبة وجاء فيها: «أغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم بدوام العزة والرفعة».



ومن جانبه قال السفير المصري ياسر عاطف إن هناك من يسعى ويصر على ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء مصر وعلينا أن ننتبه إلى ذلك، واننا نعمل على الحفاظ على اخوتنا في المواطنة وقبلها اخوتنا في الإنسانية التي تدعونا لمعانقة قيم الحب ونشر العدل والسلام ونزع الحقد والكراهية نزعا من قلوبنا، مشيرا إلى أن هذه الثقافة هي التي يجب أن تسود بيننا نحن أبناء الوطن الواحد أبناء الإنسانية الحقة.



واستشهد على ذلك بالإعلان عن وفاة القمص متياس مراد راعي كنيسة مار مرقس بطلخا من خلال ميكروفونات مساجد مدينة طلخا بالدقهلية، لافتا الى أنه رد بسيط على من يسعون ويعملون على تفرقة الشعب المصري.



وبين عاطف أنه مر عام وجاء عام جديد وما زال عالمنا يموج بتحديات جسام تتطلب منا أن نعمل الفكر ونقترح الحلول المبتكرة ونبذل الجهد مضاعفا حتى نحقق ما نصبو إليه من مكانة رفيعة لمصرنا الغالية، وحتى نسلم الأمانة لمن يجيء بعدنا وراياتنا خفاقة، فالرؤية الثاقبة والإرادة الصلبة والعمل المخلص المستمر هي طريقنا لمواجهة التحديات والصعاب، وتحقيق النجاحات التي يتناقلها ويبني عليها الأبناء والأحفاد.



وشكر عاطف الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا لاهتمامها ورعايتها لأبناء الجالية المصرية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين مصر والكويت.



وأعرب عن تقديره واعتزازه بأبناء الجالية المصرية عامة والأقباط الأرثوذكس خاصة بما يبذلونه من عطاء في مسيرة التنمية على أرض الكويت الشقيقة، وعلى الأداء المتميز نحو الوطن الأم حتى تظل مصر بوحدتها الوطنية عصية على التفتيت.



ومن جانبه قال راعى كنيسة مارمرقس الأب بيجول الأنبا بيشوي ان ذكرى ميلاد المسيح التي نحتفل بها هي مدعاة لنشر السلام والمحبة بين شعوب الأرض رغم جميع الأخبار المحزنة التي نسمعها يوميا، لان السيد المسح كان يجول يصنع خيرا مع الجميع.



واكد أن المسيح علمنا الطمأنينة وعدم الخوف من الذين يقتلون الجسد، بل بالاحرى من الذي له سلطان أن يطرح الجسد والروح معا في الجحيم، لان الجسد سيموت عاجلا أو أجلا، مشيرا إلى أن من يخاف الله لا يخاف الناس ومن يخاف الناس لا يخاف الله.



وشدد على أن الله قادر على أن يحفظ الجميع مثلما حفظ النبي موسي من الموت على يد فرعون بل شاء أن يربى ويعيش في بيته، فهو الذي يمنح الحياة وهو الذي يسمح بالموت فإن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، فالموت هو انتقال من حياة مؤقتة إلى حياة أبدية سامية.



وقال إننا لا نحزن على من قتلوا ولكننا نحزن على من قتل، لافتا إلى أن الإنسان المؤمن لا يخاف الموت ولكنه مستعد له ويتمناه، فقلوبنا تسبقنا إلى الموت ليس كرها في هذه الحياه وإنما ابتغاء الحياة الأبدية.



استقبال المهنئينوكان القمص بيجول الانبا بيشوي استقبل صباح امس بمقر كاتدرائية القديس مارمرقس عددا من المهنئين بعيد الميلاد المجيد في مقدمتهم نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح، والنائب عدنان عبدالصمد، ومحافظ العاصمة اللواء ثابت المهنا، وعبدالله النيباري، ومحمد السنعوسي وعبدالاله معرفي، وعدد من السفراء والديبلوماسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.



وأكد بيجول ان هذه المناسبة تظهر مدى المحبة والتقارب بين الشعبين المصري والكويتي، مشيدا بقيم المحبة والتسامح والاخاء بين جميع الأديان والطوائف التي تتجلى على ارض الكويت الحبيبة في ظل صاحب السمو أمير الإنسانية وسمو ولي العهد.