«يا ربي دخيلك شو عم بيصير؟»

الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة دكاش في حوار لمجلة «سنوب» تؤكد أن لا وقت لديها لمتابعة الدراما حيث لا تستهويها، قائلة: كلما أرى مشهدا من مسلسل ما أقول «يا ربي دخيلك شو عم بيصير؟»، هي مسلسلات أشبه بنسخ مشوهة من تيمات قديمة حيث البطل يحب شقيقة البطلة، والشقيقة تحب والده الذي يعود ليغرم بابنتها التي تُغرم بحفيده! وأضافت: لا بليز لا أستطيع متابعة هذا النمط، ولمعلوماتك، لا يوجد عندي جهاز تلفزيون في البيت، وإذا كان هناك برنامج مهم جدا، أذهب إلى منزل أمي لأشاهده.