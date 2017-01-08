حنان عبدالمعبود
شاركت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان في اجتماع اللجنة الخليجية للرعاية الصحية الأولية المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون تحت رعاية د.سعيد اللمكي مدير عام المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي رحب بالأعضاء ونقل لهم تحيات وزير الصحة بسلطنة عمان.
وقالت د.الوطيان ان الاجتماع تناول العديد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، مشيرة إلى أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تحديث الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية لدول مجلس التعاون ووضع مؤشرات قياس عملية (process indicators) ومناقشة تقرير الإنجاز للدول الأعضاء.