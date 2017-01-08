كشف مدير ادارة العلاقات العامة بجمعية صندوق اعانة المرضى حامد العميري عن تسيير الجمعية لأول قافلة طبية لعام 2017 م باسم «الرحلة التطوعية الطبية الأولى» لزيارة المستشفيات وتفقد المراكز الصحية الخاصة باللاجئين السوريين على الحدود التركية ـ السورية ومعرفة احتياجاتها والعمل على سد العجز فيها.



وأعلن العميري في تصريح صحافي أن القافلة ستنطلق الثلاثاء المقبل وتضم سبعة متطوعين كويتيين: طبيبين وخمسة من طلبة كلية الطب، وستشمل جولتهم التفقدية التي ستستغرق خمسة ايام المستشفيات والمراكز الصحية التي استقبلت النازحين من مدينة حلب الشهباء، على ان يقوم أطباء الرحلة بالتعرف عن قرب على احتياجات المستشفيات والمراكز للعمل على توفيرها بعد عودتهم سالمين باذن الله الى ارض الوطن.

واوضح ان الهدف الرئيسي من الرحلة هو التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الذين تعرضوا الى الاصابات نتنيجة القصف الجوي على مدنهم وتقديم العلاج العاجل والارشادات الطبية والصحية المتنوعة للمتضررين في المراكز الصحية بمدينة الريحانية التركية.

واضاف ان الوفد سيساهم في نشر الوعي الصحي وخصوصا عن «قضمة الصقيع» وطرق الوقاية منها وتقديم الدعم النفسي للايتام والأطفال الذين فقدوا اباءهم مع التخفيف من الام الصدمة الذين تعرضوا لها.



وبين العميري ان جمعية صندوق اعانة المرضى لم يتوقف دعمها للنازحين السوريين منذ بداية الأزمة السورية إذ انها كانت سباقة في رعاية الكثير من الحالات المرضية للجرحى والمصابين الذين خرجوا الى دول الجوار وخاصة الاردن ولبنان وتركيا وتبنت علاج ورعاية هذه الحالات باتفاقيات ثنائية تمت مع مستشفيات كبيرة في هذه البلاد.

وذكر العميري ان الكويت وشعبها تسير على منهج الاباء والاجداد وخصوصا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية، الذي مازال يقدم العون والمساعدة الانسانية لجميع الشعوب المتضررة مؤكدا ان الكويت متميزة في المساعدات الانسانية والعمل الخيري.

ودعا العميري الى المزيد من الدعم والرعاية للمصابين من جراء الحرب الدائرة على الأراضي السورية والعمل على توفير سبل العلاج للحالات المرضية والمصابين وبذل كافة الجهود لتخفيف وطأة الضرر عن هؤلاء اللاجئين والنازحي.

وناشد العميري اهل الخير والمحسنين من الكويت في تقديم يد العون والمساعدة والمشاركة في العمل الخيري عن طريق زيارة موقع جمعية صندوق اعانة المرضى الالكتروني لتقديم الدعم المادي لعلاج المرضى والمصابين سواء في الكويت او خارجها.