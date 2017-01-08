«الأنباء».. إنجازات كبيرة على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية

«الأنباء».. مواقف مشرفة تعكس الوجه الحضاري لبلدنا

يوسف غانم

بأطيب الأمنيات وصادق التهاني والتبريكات عبر محبو «الأنباء» وقراؤها عن تقديرهم واعتزازهم بالمسيرة الإعلامية الراقية والبناءة التي تميزت بها «الأنباء» خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشاد مهنئو «الأنباء» في عيدها الـ 41 بمكانتها المرموقة ومرتبتها العالية في سماء الصحافة الكويتية والخليجية والعربية، وبدفاعها عن قضايا الوطن والمواطنين ووضعها مصلحة الكويت فوق أي اعتبار في مختلف الظروف والأحوال، وكذلك بما تتمتع به من رؤية إعلامية هادفة.

وعبر المباركون في رسائلهم وبرقياتهم التي وجهوها الى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق عن إعجابهم بمصداقية «الأنباء» وشفافيتها وحياديتها في نقل الأخبار بموضوعية لجميع القضايا المحلية والعربية والدولية على اختلافها ســواء كـانت سياسيـة أو اقتصادية أو رياضية أو فنية أو ثقافية أو اجتماعية، وبما يشكل مصدرا موثوقا للمعلومة التي تعكس الصورة الحقيقية للخبر بعيدا عن الإثارة أو التأزيم، الأمر الذي رسخ ثقة القراء بكل ما ينشر على صفحاتها وكذلك على موقعها الإلكتروني الذي أصبح من المواقع المفضلة لدى المتابعين، نظرا لمتابعته المستمرة لمختلف الأحداث والقضايا التي تهم الناس.

وتمنى المهنئون ان تبقى «الأنباء» على نهجها الوطني المشرف وبما يعكس الوجه الحضاري لبلدنا، وفيما يلي بعض من هذه المباركات:

في البداية، تقدمت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي - سفيرة فوق العادة للنوايا الحسنة الشيخة فريحة الأحمد بالمباركة والتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 ببرقية تهنئة وجهتها إلى رئاسة التحرير جاء فيها:

السيد يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»

تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لصدور جريدتكم الغراء، كما أشيد بحرفية جريدة «الأنباء»، مؤكدة أنها راقية في طرحها مميزة ومتوازنة إعلاميا، وقد تبوأت مكانا مرموقا ومرتبة عالية في سماء الصحافة، متمنية موفور الصحة والعافية ومزيدا من التقدم والازدهار.

الثوابت الوطنية

كما هنأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أسرة «الأنباء» برسالة جاء فيها:

الأخ الفاضل السيد يوسف خالد المرزوق المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني أن أزف إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، ونحن نحتفل معكم بعيدكم الـ 41 منذ صدور أول عدد من جريدتكم الموقرة في الخامس من يناير عام 1976

.فمسيرتكم الإعلامية الراقية كان ومازال لها الدور الكبير في تنامي الحركة الإعلامية بالكويت، من خلال تبنيها قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن الكويت ومصلحتها في مختلف الظروف والأحوال، معتبرة مصلحة الكويت فوق أي اعتبار.

وإذ يسعدني ويطيب لي أن أتقدم إليكم شخصيا بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بدوام التقدم والازدهار، كما يطيب لي ايضا أن أتقدم إلى كل العاملين في جريدتكم الموقرة بالتهنئة والثناء على جهودهم جميعا، التي بذلوها تنفيذا لرؤيتكم الإعلامية الهادفة الى تبني قضايا الوطن والمواطن وحماية حرية الرأي والتعبير والالتزام بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع أطياف المجتمع.

أصدق الأمنيات لجريدة «الأنباء» التي عوّدتنا دائما على دورها الريادي والجرأة في الطرح والمصداقية في نقل الأخبار والاهتمام بالرأي والرأي الآخر في ظل أجواء ديموقراطية تنعم بها دولة الكويت، متمنين لكم دوام التوفيق وكل عام وأنتم جميعا بألف خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،كذلك هنأ النائب عمر الطبطبائي أسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41، متمنيا لـ «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها استمرار التميز في السنوات المقبلة.

نجاح وعطاء

كذلك هنأ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير جاء فيها:

الأخ الكريم يوسف خالد المرزوق الموقر

رئيس تحرير جريدة الأنباءتحية طيبة، وبعد..

يطيب لي أن أبعث إليكم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة مرور 41 عاما على صدور جريدة «الأنباء» الغراء التي حققت عبر مسيرتها الحافلة بالعطاء والنجاح، إنجازات كبيرة على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية.

كما يسرني أن أعرب لكم عن بالغ التقدير لجهودكم الكبيرة والمتواصلة من أجل خدمة الإعلام الكويتي ونشر الثقافة في ربوع العالم العربي.

وانتهز هذه المناسبة الطيبة لنؤكد لكم حرصنا على استمرار التعاون لدفع عجلة الإعلام الكويتي مع خالص تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق والتقدم والنجاح.

ومن جانبه هنأ نائب المدير العام لقطاع التحرير في وكالة الانباء الكويتية «كونا» الزميل سعد العلي لـ «الأنباء» في عيدها الـ ٤١ متمنيا للقائمين عليها والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وأن تبقى دوماً صوتاً للحق، ونبراساً مضيئاً في سماء الكلمة الحرة والصحافة الوطنية.

من جانبه، بارك رئيس تحرير الزميلة «الجريدة» الزميل خالد هلال المطيري لرئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق احتفال «الأنباء» بعيدها الحادي والأربعين، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار

مكانة مميزة

بدوره بارك رئيس تحرير مجلة «الخليج» الزميل أحمد إسماعيل بهبهاني لرئاسة التحرير بعيد «الأنباء» برسالة جاء فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»تحية طيبة وبعد،،،

يسعدني ان نبعث لكم بخالص التهاني واطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء» الغراء.

وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أثمن جهودكم المخلصة والبناءة في تعزيز اللحمة الوطنية والمهنية العالية في تعاملها مع الاحداث، والتزامها الحقيقي بالكلمة الصادقة والحس الوطني الرفيع، لذا استحقت الاحترام والتقدير.

لقد استطاعت «الأنباء» ان تحتل مكانا محترما ومرموقا في الساحة الاعلامية الكويتية والعربية جعلها تحقق السبق في كثير من الأخبار والتحقيقات وفي كل مجالات العمل الصحافي لمصداقيتها وشفافيتها في نقل الخبر بموضوعية لمختلف القضايا، الأمر الذي أكسبها مكانتها المتميزة التي يشهد بها الجميع.

واذ نعبر لكم ولأسرة صرحكم الإعلامي البناء عن خالص مشاعر الإعجاب والتقدير بمسيرته المشرفة وعطائه الهادف، فإننا نثمن لـ«الأنباء» مصداقيتها وشفافيتها في نقل الخبر بموضوعية لمختلف القضايا العربية والعالمية، الأمر الذي اكسبها مكانتها المتميزة التي يشهد بها الجميع.

مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، ولصحيفتكم الغراء المزيد من التقدم والنجاح.

الإعلام الناجح

كما هنأ المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف أسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة قال فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»تحية طيبة وبعد،،،

يسعدني ان اتقدم اليكم وأسرة التحرير وكافة العاملين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لصدور جريدتكم الغراء، والتي تميزت في الطرح والنهج والاسلوب الصحافي البارز وتعاونها البناء في جميع المجالات الاعلامية، فقد حظيت بالاحترام والتقدير للكفاءة والمهنية والمصداقية وهو ما تميزت به «الأنباء» وجعلها رافدا من روافد الإعلام الناجح، متمنيا لكم ولكل العاملين دوام التقدم والسداد وان يوفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

وكل عام وأنتم بخير.

جهود مخلصة

وتقديرا منه لدورها الإعلامي المتميز خليجيا وعربيا، بارك سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت السفير د.عبدالعزيز الفايز لأسرة «الأنباء» برسالة جاء فيها:

سعادة الأخ الفاضل الأستاذ يوسف خالد المرزوق يحفظه الله

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بمناسبة احتفال جريدة «الأنباء» الغراء بعامها الحادي والاربعين ان أتقدم لكم وإلى أسرة «الأنباء» بالتهنئة الخالصة وجزيل التقدير للدور الاعلامي المتميز الذي تقوم به وهي تمثل صرحا اعلاميا متميزا يعتمد الشفافية في نقل الاحداث والموضوعية في طرح الآراء، منتهزا هذه الفرصة لأعرب لكم عن بالغ اعتزازي بالمستوى المهني الراقي والحرفية الصحافية التي عُرفت بها «الأنباء».

كما أود هنا ان اشيد بالدور الاعلامي البارز الذي تقوم به بين اخواتها من الصحف الكويتية خاصة والعربية عامة حتى اصبحت نموذجا للعمل الاعلامي المتميز بالمصداقية والحرية المسؤولة، مواصلة مسيرتها التي بدأها المغفور له بإذن الله، الراحل الكبير خالد يوسف المرزوق، ولا يفوتني هنا ان اشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها «الأنباء» من أجل تدعيم العلاقات السعودية ـ الكويتية في كافة المجالات.

راجيا قبول تمنياتي بأن تعود هذه المناسبة الغالية عليكم وعلى أسرة جريدة «الأنباء» بكل تقدم وازدهار.

وتقبلوا أخي الكريم أطيب تحياتي وتقديري.

احترام القراء

وبهذه المناسبة بارك سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت السفير حمد بن علي آل حنزاب لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:

الأخ الكريم يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم

رئيس تحرير صحيفة «الأنباء»

يسعدنــي أن أتقـــــدم لشخصكم الكريم ولأسرة تحرير الصحيفة وجميع العاملين لديها بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى صدورها الـ 41، وقد ظلت صحيفتكم الغراء طيلة مسيرتها متوجة بطرحها المتوازن وخبرها الصادق وتغطيتها الصحفية المتميزة لكافة الأخبار والأحداث مما جعلها تحوز احترام جماهير القراء والمتابعين لها، كما انها تعتبر رافدا للوعي ومنارة للمعرفة والثقافة.. ولذلك كانت جديرة بالموقع المتميز الذي تحتله دائما في صدارة الصحف المحلية والعربية.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أثمن جهودكم المقدرة التي حققتموها خلال مسيرتكم الإعلامية الحافلة لتتبوأ «الأنباء» تلك المكانة الإعلامية المرموقة ونحن إذ نكرر التهنئة نتمنى لجريدتكم الموقرة عاما جديدا حافلا بالإنجازات الصحافية، نسأل الله لكم ولجميع العاملين بالصحيفة دوام التقدم والتوفيق والسداد.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

بدوره هنأ سفير الجمهورية التركية لدى الكويت السفير مراد تامير «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:

السيد يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»تحية طيبة وبعد،

يسرني أن أعرب لكم ولأسرة التحرير ولكافة العاملين في جريدة «الأنباء» عن اخلص التهاني بمناسبة مرور 41 عاما على صدور العدد الأول من جريدتكم الغراء.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن انتهز هذه المناسبة للإشادة بالاداء المهني المتميز والمستوى الاعلامي الراقي والمصداقية والشفافية التي تتمتع بها جريدتكم الغراء مما جعلها تتبوأ مكانة خاصة في عالم الصحافة والإعلام، متمنيا لكم المزيد من التقدم والنجاح.

وكل عام وأنتم بخير.

عطاء وتوهج

كذلك هنأ مدير التسويق والعلاقات العامة في المركز العلمي نواف الرديني «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة وجهها إلى إدارة التحرير جاء فيها:

السيد محمد الحسيني المحترم

مدير التحريرجريدة «الأنباء» الغراءتحية طيبة وبعد،،

يطيب لي تهنئتكم بمناسبة الذكرى الـ 41 لإصدار جريدة الأنباء الغراء، ونهنئ انفسنا قبل الكل كقراء لهذه الصحيفة المتميزة التي دخلت قلوبنا قبل أن تدخل بيوتنا.كل عام و«الأنباء» بألف خير، وكل عام وأسرتها المتميزة بخير، ودعواتنا لله جلت قدرته أن يديم عليكم جميعا في هذه الدار موفور الصحة والعافية ويديمكم ذخرا ليستمر هذا العطاء والتوهج.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير.

الكلمة الصادقة

كذلك بارك سعود عبدالعزيز البابطين لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 بكتاب تهنئة وجهه الى رئيس التحرير جاء فيه:الاخ الكريم الاستاذ يوسف خالد المرزوق حفظه الله رئيس تحرير جريدة «الأنباء»

تحية طيبة، وبعد:

يسعدني ان أهنئكم وأبارك لكم احتفالكم بمرور واحد وأربعين عاما على صدور جريدة «الأنباء» الغراء التي أثبتت جدارتها ومكانتها في مسيرة الإعلام المقروء بالكويت بمواقفها الوطنية المشرفة وحملها لمسؤولية الكلمة الصادقة مما يعكس الوجه الحضاري لبلدنا.

نتمنى لكم ولـ «الأنباء» الرفعة والازدهار لتبقى راية الإعلام في بلدنا في علو دائم ويبقى اسم الكويت في المرتبة السامية التي نتمناها ونعمل من اجلها جميعا، وكل عام وأنتم بخير.

مع خالص التقدير والاحترام.م

ن جهته، تقدم ميتربوليت بغداد والكويت وتوابعهما للروم الارثوذكس بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في رسالة وجهها الى رئاسة التحرير جاء فيها:

حضرة السيد يوسف خالد المرزوق رئيس التحرير المحترم

بعد خير الأدعية:باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أتوجه الى جريدتكم الغراء بالتهنئة بالذكرى الحادية والأربعين للتأسيس. هذه الذكرى سوف تبقى مفرق طرق في تاريخ الصحافة الكويتية، لما للجريدة من تميز في طرحها وادارتها التي جعلتها رائدة على مستوى الصحافة العربية.

نسأل الله جل جلاله ان يمد ادارة وكتّاب وعاملي الجريدة بالعضد والحكمة لتستمر الجريدة بمساعيهم المباركة في التقدم والازدهار.

كما بارك القمص بيجول الأنبا بيشوي في عيد «الأنباء» الـ 41 بكتاب تهنئة قال فيه

:السيد الفاضل والكريم الاستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»تحية سلام ومحبة،

يطيب لي ونحن نحتفل معكم بالذكرى الحادية والأربعين على إطلالة «الأنباء» الأولى ان أهنئكم شخصيا وأسرة التحرير والإدارة والفنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.

وانني اذ احيي فيكم شخصيا وفي جريدتكم الغراء بكوادرها المرموقة المنهج المتزن وصدق «الأنباء» والخبر وأشيد بتحقيقها للمركز الثاني في العام المنصرم بين الصحف المقروءة محليا لأتمنى لكم جميعا كل التوفيق والسداد وان تواصل «الأنباء» إضاءة شمعاتها الى ازمان بعيدة وفي سنوات سعيدة، وان تظل دوما منارة إعلامية تلتزم المصداقية وتنير الطريق الى سلام مجتمعاتنا ورخائها.

بدورها، هنأت المحررة ومذيعة الأخبار والبرامج السياسية لتلفزيون الكويت الإعلامية الزميلة سهى اسبيته «الأنباء» في عيدها برسالة وجهتها الى رئاسة التحرير جاء فيها:أحب أن أتقدم في هذه المناسبة بخالص التهنئة لجريدة «الأنباء» الغراء على ذكرى تأسيسها باعتبارها رافدا رئيسيا من روافد العمل الإعلامي في دولة الكويت.

«الأنباء» تعكس نبض المواطن الكويتي وتتابع كل ما يهمه من أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، مرة أخرى أتقدم للجريدة ولرئيس مجلس إدارتها وهيئة تحريرها بالتهنئة مع تمنياتي لهم بمزيد من التقدم والتطور.

الدقة والمصداقية

كما هنأ بدر المديرس «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة قال فيها:

الاخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»تحية طيبة، وبعد:

نهديكم أطيب تحياتنا ويسعدنا ان نتقدم لكم بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين على صدور جريدة «الأنباء»، والتي لها مكانة كبيرة في نفسي، كوني أحرص على قراءتها يوميا، وكونها تنتهج المصداقية والحياد في كل ما تطرحه والتزامها الدقة والمصداقية في القول، والتي من خلال ما تنشره بإحساسها الوطني وتفاعلها مع المجتمع الكويتي استطاعت إثراء الإعلام الكويتي المقروء بالكثير من المحطات المتميزة.

وان جريدة «الأنباء» علامة بارزة في الإعلام الكويتي المقروء، وأنا شخصيا فخور بجريدة «الأنباء».

مع تمنياتنا لجريدة «الأنباء» بدوام التقدم والازدهار والنجاح في ظل رئاستكم لتحريرها، وتمنياتنا لكم ولجميع العاملين في جريدة «الأنباء» بدوام الصحة والعافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

كذلك تقدم المحامي سعد الراشد بالتهنئة لجريدة «الأنباء» بمناسبة عيد «الأنباء» الـ 41، متمنيا لها دوام التوفيق والازدهار.

وأشار الراشد الى ان جريدة «الأنباء» منبر حر لجميع الآراء، وتعد من الأبواب المهمة للمعرفة والانفتاح للتعرف على كل ما يحدث في دول العالم في جميع المجالات المختلفة.