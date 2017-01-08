المؤتمر يسلط الضوء على قضايا المرأة المعاصرة لمعالجتها

الاتحاد أضحى جسراً للتواصل بين الإعلاميات في الدول العربية

يدشن اتحاد إعلاميات العرب - فرع الكويت صباح غد المؤتمر الأول تحت شعار «الإعلام والعنف»، برعاية سامية من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على مدى يومين في فندق كراون بلازا الثريا سيتس بالفروانية، بمشاركة 17 دولة عربية ممثلة بعدد من المؤسسات الإعلامية المختلفة وبحضور العديد من الإعلاميات والإعلاميين وأعضاء من السلك الديبلوماسي.

وحول هذا المؤتمر، أشارت نائب رئيس اتحاد إعلاميات العرب ورئيس فرع الكويت الإعلامية رابعة حسين مكي الجمعة إلى أن للكويت دورا رياديا وثقافيا وحضاريا في العالم العربي من خلال الإصدارات الثقافية والمعرفية التي لعبت دورا محوريا في نشر الثقافة بعالمنا العربي والتي لها أثر كبير على الساحة الثقافية والأدبية والفنية، مؤكدة أن استضافة الكويت لهذا المؤتمر باعتبارها رائدة في المجال الإعلامي منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

وثمنت رابعة حسين مكي الجمعة الرعاية الكريمة من العديد من الجهات والشخصيات في الكويت وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والذي بادر بتقديم الدعم والرعاية للاتحاد كي يرى النور ويحقق أهدافه.

وشددت على أن المؤتمر يسلط الضوء على قضايا المرأة المعاصرة باعتبارها شريان المجتمع من قضايا تشريعية وتمكينية لمعالجتها، والذي سينعكس إيجابا على الإعلاميات القاطنات داخل ارض الكويت من مواطنات ومقيمات، مبينة أن الاتحاد أضحى جسرا للتواصل بين الإعلاميات في مختلف الدول العربية لاسيما أن نسبة العاملات في القطاعات الإعلامية داخل الكويت من مختلف الجنسيات العربية مرتفعة، لافتة إلى انه بالرغم من كم المعوقات التي تقابل المرأة الإعلامية فإنها مازالت تبحث لنفسها عن دور فعال مؤثر تؤثر به على الميدانين الإعلاميين.

وأوضحت نائب رئيس اتحاد إعلاميات العرب رابعة حسين مكي الجمعة أنه لتحقيق التواصل بين العاملات في المجال الإعلامي في مختلف أنحاء العالم العربي وتبادل الخبرات بينهن ونقل تجارب الإعلاميات صاحبات الخبرة إلى الإعلاميات الشابات والارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميات من مختلف أنحاء العالم العربي حرصنا على وضع حلقات نقاشية ومحاضرات وندوات متخصصة عن طريق خبراء في المجال الإعلامي لمناقشة قضايا تتعلق بالإعلام وقضايا المرأة، خاصة أن الاتحاد مظلة تجمع الإعلاميات العرب، مشددة على رؤية الاتحاد في فتح قنوات ربط حول مجمل أداء وقدرات المنظومات الإعلامية بشكل يتضمن وجود استراتيجية متكاملة للتعامل مع تطورات الأوضاع داخليا وخارجيا.

وأكدت الجمعة أن ضيوف الكويت من العاملين في وسائل الإعلام العربية المرئية والمسموعة والمكتوبة مشهود لهم بالثقافة العالية والقدرة على الحوار، مشددة على أن المؤتمر وجد ليكون نقطة لقاء كإعلاميات عرب للنقاش والحوار حول قضايانا العربية المشتركة وتثقيف الإعلاميات العربيات لكي يكن قادرات على طرح قضايا المرأة بصورة سليمة لاسيما في نبذ العنف عن طريق تغير الحوار وترسيخ العمل الإعلامي الإيجابي الهادف البناء بدلا من الإعلام الهادم، والتركيز على القيم الأصيلة والتعايش مع مجتمع متعدد الثقافات، خاصة أن الإعلام الإلكتروني أضحى بيد كل شخص.

وبينت الجمعة أن اختيار موضوعات جلسات المؤتمر تم بشكل دقيق لتتناسب مع متطلبات المرحلة وتتلاءم مع احتياجات المجتمع لما للإعلام من تأثير على مختلف نواحي الحياة، مؤكدة على تنوعها لاكتساب الكم الأكبر من المهارات والخبرات معلنة عن اختيار المؤتمر لشخصية وزير الإعلام السابق الإعلامي محمد السنعوسي للحديث عن تجربته الرائدة في الإعلام الكويتي، ومن أبرز ما سيتم مناقشته من موضوعات حول «الإعلام والعنف» لخلق جيل من الإعلاميات الواعيات بالمتغيرات التي تحدث حولهن وتساهم في وضع رؤى تنموية للوطن العربي.