أعلنت وزارة التجارة والصناعة امس ضبط 4.5 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستعمال الآدمي لدى مخزن احدى الشركات في منطقة الشويخ.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة عيد الرشيدي في بيان صحافي ان هذه الشركة كانت بصدد توزيع اللحوم على بعض المطاعم والاسواق المركزية. وأضاف الرشيدي أن الوزارة أرسلت عينات من هذه اللحوم الى مختبرات وزارة الصحة حيث أظهرت النتائج ان اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح ان (التجارة) قامت بتحريز اللحوم وتقوم حاليا باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاتخاذها ضد الشركة.