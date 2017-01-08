واصلت كوادر جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية جهودها الإغاثية لإيصال المساعدات إلى النازحين السوريين نتيجة الأحداث في حلب السورية.

وفي بيان صحافي أوضح رئيس مجلس الإدارة بجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م. جمال النوري والذي أشرف على القوافل الإغاثية الكويتية الأسبوع الماضي والتي انطلقت من الحدود التركية السورية، أنه في إطار تلك الجهود تم التعاون مع منظمات خيرية دولية مثل منظمة هيئة الإغاثة التركية (IHH) وجمعية عطاء وجمعية الأيادي البيضاء من أجل تنفيذ قوافل إغاثية عاجلة ومشتركة لصالح أكبر عدد ممكن من المحتاجين للمساعدة، في حلب بميزانية إجمالية تجاوزت 900 ألف دولار. وأشار النوري إلى ان هذه المساعدات تمثل امتدادا لأعمال الإغاثة التي بدأها الطرفان منذ اليوم الأول للأزمة ضمن حملة الاستجابة العاجلة لصالح المنكوبين في حلب.

وأوضح ان المساعدات تشمل تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والصحية في الداخل السوري لصالح أهالي مدينة حلب الوافدين مؤخرا على ريفها الغربي وإدلب وريفها، حيث يقدر عدد المستهدفين بهذه المساعدات بما لا يقل عن 100 ألف مستفيد.

ومن المقرر في ضوء هذه الحملة توزيع سلات غذائية، وربطات خبز، وحقائب وملابس شتوية إلى جانب توفير وقود التدفئة (المازوت) وبطانيات شتوية.

وناشد النوري الأخيار من أهل الكويت مواطنين ومقيمين، مساندة ودعم الأشقاء السوريين الذين يشهدون مأساة لم يشهدها التاريخ من قبل حيث أكثر المتضررين من الأطفال والنساء والشيوخ، داعيا إلى مواصلة الدعم، حيث ان التبرع يتم بالاتصال على خط خدمة المحسنين (96666698) أو الخط (1802444) أو الموقع الإلكتروني للجمعية (Alnouri.org ) أو بزيارة مقر الجمعية بالقادسية ق (1) شارع (10) منزل (5).