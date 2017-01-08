شدد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا على أهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة والمختارين، مشيرا الى ان هذا التعاون من شأنه ان يمهد لتوفير الحلول المناسبة بالتعاون مع مختلف الجهات العامة ذات الشأن.

وقال المهنا خلال اجتماعه مع مختاري مناطق العاصمة بحضور مدير ادارة شؤون المختارين المقدم عبدالله الصقعبي، ان عمليات الإصلاح التي تنشدها الحكومية ترمي الى تعزيز اللامركزية ايمانا منها بمشاركة المواطن في الارتقاء بالخدمات المقدمة على جميع الصعد.

واعتبر المهنا ان التواصل واللقاءات المستمرة بين المحافظة والمختارين من شأنه ان يدفع باتجاه ايجاد حلول مستقبلية للمشاكل العالقة ويقرب وجهات النظر في البحث عن تطور وتحديث المناطق وفق رؤية تشاركية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المحافظة لن تألو جهدا في تقديم كل ما يلزم للمختارين وتسخير امكاناتها وصولا الى الحلول المتوخاة.

بدورهم، أعرب عدد من المختارين عن شكرهم وتقديرهم للمهنا على اهتمامه بتلبية حاجات المناطق والتفاعل مع القضايا والمشاكل التي يتعرض لها ابناء المناطق من خلال العمل على الآليات التي اتبعها في اكثر من لقاء جمع المسؤولين وأصحاب المشاكل وجها لوجه ووصولهم الى الحل الذي يرضي الجميع، مقترحين في الوقت ذاته على المحافظ تحديد اجتماع شهري يتم فيه التباحث في مختلف الأمور لا سيما ما يستجد منها، لافتين الى ان الاجتماع الدوري كل ثلاثين يوما يساهم إلى حد كبير في التواصل والنظر إلى ما تعانيه المناطق عن قرب وامكانية حل المشاكل بوقت مناسب.