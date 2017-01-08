قال بنك الائتمان إن اجمالي عدد القروض العقارية التي منحت في ديسمبر الماضي بلغ 439 قرضا قيمتها نحو 17.652 مليون دينار.

وأضـاف الـبنك في احصائية صادرة عـنه أن اجمـالي قــروض المحفظة بلغ 26 قـرضـا بقيمة تصـل الــى نحــو 255 ألف دينــار، مشــيرا الــى ان عــدد قــروض بناء القسائم الخاصة بلغ 37 قرضا باجمالي 2.348 مليون دينار في حين بلغت قروض بناء القسائم الحكومية 82 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 5.530 ملايين دينار.

وأوضح أن عدد قروض شراء البيوت بلغ 75 قرضا قيمتها 4.832 ملايين دينار في حين بلغ عدد قروض توسعة وترميم سكن خاص عشرة قروض بنحو 270 ألف دينار فيما بلغ عدد قروض منح ذوي الإعاقة 97 قرضا بقيمة 870 ألف دينار.

وحول قروض المحفظة أفاد البنك بأن قروض التوسعة والترميم بلغ عددها 20 قرضا قيمتها نحو 195 ألف دينار في حين بلغ عدد قروض الترميم ستة قروض بنحو 60 ألف دينار.