استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، مؤسسة ورئيسة الأكاديمية الدولية للإعلام والديبلوماسية نادية التركي.

تناول اللقاء الأحاديث الودية، ولاسيما المتعلقة بطبيعة عمل الأكاديمية في مجال الخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى برامج المؤسسة في تحسين مستوى الأداء الإعلامي بجميع أنواعه، ووضع الاستراتيجيات للمؤسسات الحكومية والخاصة، ومدى انعكاس ذلك على المجتمع الخليجي بشكل عام، فضلا عن مناقشة كيفية إمكانية تعاون الأكاديمية مع المحافظة لتطوير أداء العمل مستقبلا.

كما استقبل الشيخ فيصل الحمود فريق عشيرة جوالة نادي التضامن الرياضي، حيث أشاد المحافظ بما يقدمونه من أعمال تطوعية وطنية جليلة لخدمة المجتمع بشكل عام ومناطق محافظة الفروانية بشكل خاص، داعيا في الوقت ذاته جميع الشباب إلى التكاتف والترابط والتعاون، وأن يكون لديهم روح التحدي لخدمة بلدهم، ولاسيما أنها تأتي ترسيخا للعلاقات الوطيدة ونشر ثقافة البذل والعطاء في المجتمع.

من جهته، أعرب فريق عشيرة نادي التضامن الرياضي عن شكره وتقديره لمحافظ الفروانية على جهوده المتواصلة في دعم ومساعدة ومساندة وتعزيز جميع المبادرات الشبابية بالمحافظة.