صدر مرسوم رقم 321 لسنة 2016 بتشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة سمو ولي العهد وعضوية 11 عضوا جاء فيه: يشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار اليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:
1 ـ سمو رئيس الحرس الوطني.
2 ـ نائب رئيس الحرس الوطني.
3 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
5 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
6 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
7 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
8 ـ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.
9 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
10 ـ وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.
11 ـ رئيس جهاز الأمن الوطني.