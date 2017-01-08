صدر مرسوم رقم 313 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول وجاء فيه:
يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
3 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
4 - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
5 - وزير التجارة والصناعة.
6 - وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
7 - محافظ بنك الكويت المركزي.
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.