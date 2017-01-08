أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات م.سالم الأذينة قرارا بتخفيض رسوم اشتراكات المنزلي سلكيا ولاسلكيا في الكويت، وجاء في المادة الأولى من القرار 92/2016: تخفض رسوم اشتراكات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا بالكويت الصادر بها القرار الوزاري رقم «346/2014» وجمع الاشتراكات ذات السعة العالية المتوافرة بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 10% و40% ليكون الحد الاقصى للتعرفة السنوية على النحو المبين أدناه:

مادة ثانية: يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكيا ولاسلكيا تجاوز الحد الاقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها في المادة الأولى:

مادة ثالثة: لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا.

مادة رابعة: تتم مراجعة أسعار الاشتراكات كل 6 شهور بشكل دوري وكلما كان لذلك مقتضى.

مادة خامسة: يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.