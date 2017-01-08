صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٦ لترقية عدد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة و«التمييز» جاء فيه: يعين المستشار هاشم سيد عبدالمجيد هدية ـ وكيلا لمحكمة الاستئناف وذلك اعتبارا من 1/12/2016.
ونص المرسوم في مادته الثانية على: يرقى كل من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة ونيابة التمييز الآتية اسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/12/2016:
1- د.وليد عبدالعزيز علي حسن - رئيس نيابة «أ» بنيابة التمييز.
2- سلامة السيد محمد علي القطوري - رئيس نيابة «أ» بنيابة التمييز.
3- مصطفى عبدالرحمن حسن أبو العلا - وكيل محكمة كلية.
4- هشام مراد شمس الدين الديب - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.
5- ايهاب محمد نبيه محمد فريد الطنطاوي - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.
6- شريف محمد حافظ عبدالله - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.
7- أحمد محمد السيد عمر - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.
8- ايهاب احمد جبر محمود - وكيل محكمة كلية.
9- وائل محمد السعيد محمود بعيص - رئيس نيابة «ب» بنيابة التمييز.
10- علي محمد فوزي علي ابوالوفا - رئيس نيابة «ب» بنيابة التمييز.
11- ياسر فاروق مبروك كسبر - رئيس نيابة «ب» بنيابة التمييز.
12- محمد عماد الدين البيلي أبوالفتوح عطا - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.
13- اكرم عبدالمنعم ابراهيم مهنا - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.
14- ايمن الششتاوي الششتاوي جميل - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.
15- أشرف يعقوب ابراهيم المليجي - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.
16- عمران رأفت حسن مصطفى عامر - قاض من الدرجة الأولى.
17- وائل حسن الجرايجي الشربيني قديح - قاض من الدرجة الأولى.
18- وليد حامد عبدالوهاب عرابين - قاض من الدرجة الأولى.
19- فتح الله حسين فتح الله عيسى - قاض من الدرجة الأولى.
20- وائل جمال الدين حامد الأشلم - قاض من الدرجة الأولى.
21- تامر مصطفى ناجي عطية مباشر - قاض من الدرجة الأولى.
22- شريف أحمد ابراهيم الغرباوي - قاض من الدرجة الأولى.
23- حسام ابراهيم محمد مصطفى - قاض من الدرجة الأولى.