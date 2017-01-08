صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٦ لترقية عدد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة و«التمييز» جاء فيه: يعين المستشار هاشم سيد عبدالمجيد هدية ـ وكيلا لمحكمة الاستئناف وذلك اعتبارا من 1/12/2016.

ونص المرسوم في مادته الثانية على: يرقى كل من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة ونيابة التمييز الآتية اسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/12/2016:

1- د.وليد عبدالعزيز علي حسن - رئيس نيابة «أ» بنيابة التمييز.

2- سلامة السيد محمد علي القطوري - رئيس نيابة «أ» بنيابة التمييز.

3- مصطفى عبدالرحمن حسن أبو العلا - وكيل محكمة كلية.

4- هشام مراد شمس الدين الديب - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.

5- ايهاب محمد نبيه محمد فريد الطنطاوي - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.

6- شريف محمد حافظ عبدالله - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.

7- أحمد محمد السيد عمر - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة.

8- ايهاب احمد جبر محمود - وكيل محكمة كلية.

9- وائل محمد السعيد محمود بعيص - رئيس نيابة «ب» بنيابة التمييز.

10- علي محمد فوزي علي ابوالوفا - رئيس نيابة «ب» بنيابة التمييز.

11- ياسر فاروق مبروك كسبر - رئيس نيابة «ب» بنيابة التمييز.

12- محمد عماد الدين البيلي أبوالفتوح عطا - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.

13- اكرم عبدالمنعم ابراهيم مهنا - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.

14- ايمن الششتاوي الششتاوي جميل - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.

15- أشرف يعقوب ابراهيم المليجي - رئيس نيابة «ب» بالنيابة العامة.

16- عمران رأفت حسن مصطفى عامر - قاض من الدرجة الأولى.

17- وائل حسن الجرايجي الشربيني قديح - قاض من الدرجة الأولى.

18- وليد حامد عبدالوهاب عرابين - قاض من الدرجة الأولى.

19- فتح الله حسين فتح الله عيسى - قاض من الدرجة الأولى.

20- وائل جمال الدين حامد الأشلم - قاض من الدرجة الأولى.

21- تامر مصطفى ناجي عطية مباشر - قاض من الدرجة الأولى.

22- شريف أحمد ابراهيم الغرباوي - قاض من الدرجة الأولى.

23- حسام ابراهيم محمد مصطفى - قاض من الدرجة الأولى.