قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه وبعد مضي 5 أيام على دخول نوء «الشولة» البارد والذي يبدأ 2 يناير من كل عام وينتهي يوم 14 يناير، نجد ان معدل درجة الحرارة في هذه الايام مرتفع بعض الشيء، وهذا ما يجعل بعض الناس يرددون كلمة «أفسدت الشولة» بمعنى ان فترة الشولة التي هي من أشد الفترات المناخية برودة في هذه الفترة أصبحت دافئة.

وعزا المرزوق ذلك الى عدة اسباب، منها وقوع منطقة الخليج هذه الايام والايام المقبلة بين منخفض جوي بسيط قوته 1018 مليبارا ومرتفع جوي تبلغ قوته 1026 مليبارا، الامر الذي يخفف من شدة اندفاع الرياح، بحيث لا تزيد سرعتها على 35كم/ساعة ويجعلها متقلبة الاتجاه وإن سيطرت عليها الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة السرعة (كوس مطلعي) مع تقلب اتجاهها في بعض الأيام حتى يوم الجمعة 13 الجاري، حيث تتحول الى رياح شمالية غربية قد تنشط بصورة واضحة وتزيد سرعتها الى 45كم/ساعة.

وأضاف: بصورة عامة تبقى سيطرة الرياح الجنوبية الشرقية هي السائدة خلال هذه الايام وهذه الرياح الجنوبية تجعل المنطقة تحت درجة حرارة دافئة بين 19 و23 درجة مئوية في النهار و10 و13 في الليل، ولذلك فإن حالة الدفء تبقى هي المسيطرة على المنطقة مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية خلال الايام المقبلة، حيث تسبب هذه الحالة نهاية الاسبوع المقبل، وخلال ايام الاربعاء والخميس والجمعة تكاثر الغيوم والسحب المنخفضة، الأمر الذي يؤدي الى احتمال تساقط الأمطار الخفيفة مع احتمال تزايدها يوم الجمعة 20 الجاري.

وعن حالة البحر، قال المرزوق: البحر يبقى هادئ الموج على السواحل الكويتية حتى الاربعاء المقبل، حيث تشتد الرياح في داخل البحر مع ارتفاع الموج مع بقاء البحر هادئا على الشاطئ ووجود تيارات الفساد البحرية المناسبة للصيد اليوم الاحد وغدا الاثنين، حيث تتحول هذه التيارات البحرية الى تيارات الحمل الشديدة السرعة وتسبب هذه التيارات حالة غير مناسبة للصيد من يوم الثلاثاء 10 يناير حتى الاربعاء 18 يناير، حيث تتحول التيارات البحرية في هذا اليوم الى تيارات فساد مناسبة للصيد.