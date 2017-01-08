فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة شؤون الخدمات عن أنه سيتم إيصال الخدمة الهاتفية للمدن الجديدة قريبا، بواقع نحو 30 ألف خط، وتشمل مدن شرق الصليبخات والنسيم الجديدة ومدينة جابر الأحمد، وذلك وفقا لنظام الفايبر.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الوزارة بصدد تنفيذ المراحل المتبقية من توصيل الخدمة الهاتفية لمناطق الكويت عبر الألياف الضوئية وذلك حسب خطة تطوير الخدمات الهاتفية للكويت، مشيرا إلى أن توصيل الخدمة للمناطق الجديدة سيتم وفق المقاسم الموجودة بها والتي لديها السعة المتوافرة لتحمل النسبة الكبيرة من الخطوط.