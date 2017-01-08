أسامة أبو السعود

نظم المكتب الثقافي المصري محاضرة عامة بعنوان «أخطاء التفكير في الحياة اليومية» حاضر فيها أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة الكويت د.محمد السيد وحضرها عدد كبير من الجمهور وطلاب وطالبات الجامعة.

وبدأ د.نبيل بهجت مستشار مصر الثقافي بالترحيب بالضيوف والحضور ونقل تحيات السفير ياسر عاطف، لافتا الى أهمية الموضوع خاصة خلال الفترة الراهنة التي تحتاج إلى مراجعة طرق التفكير ومناهجه، ثم قام د.مجدي صالح أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة الكويت بتقديم المحاضر وأشار إلى كتاباته وترجماته المتعددة في مجال التفكير النقدي وفلسفة العلم.

من جانبه بين د.محمد السيد أوجه الاختلاف بين الإنسان وغيره من الكائنات والمتمثلة في اللغو والتفكير والوعي، ثم أشار إلى أهمية التفكير باعتباره السمة الأساسية المميزة للإنسان، وهناك العديد من الأخطاء التي نقع فيها أو نرتكبها عن قصد في حياتنا اليومية وهو ما يتطلب منا تدريس طرائق التفكير في كل المراحل الدراسية الجامعية وما قبل الجامعية.