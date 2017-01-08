كشف نائب رئيس مجلس ادارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي النقاب عن استراتيجية شاملة لتطوير النادي العلمي لتهيئة الأجواء العلمية التي تحقق أهداف النادي وتصب في مصلحة الأبناء انطلاقا من الرؤية الأميرية السامية في دعم الشباب باعتبارهم عماد المستقبل.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع موسع مع المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين للاتصالات المتنقلة وليد الخشتي ومدراء ادارات النادي انه انطلاقا من استراتيجية النجاح التي تم وضعها لتطوير العمل الشامل للنادي يأتي هذا اللقاء لتوثيق العلاقات والتباحث حول سبل دعم أنشطة النادي العلمية.

وأكد على اهمية الدعم اللوجستي للنادي وأنشطة من قبل مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من مفهموم الخدمة المجتمعية التي تقدمها تلك الجهات والعمل على ايجاد شركاء استراتيجيين للدعم المتواصل للنادي وأنشطته على مدار العام.

واشار الى الدور الرائد الذي تقدمه شركة زين للاتصالات المتنقلة ورعايتها المتواصلة للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط والتي تنطلق فعالياته في السادس عشر من يناير المقبل برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحت شعار "لقاء المستثمرين بالمخترعين".

وثمن الخرافي هذا الدعم الذي يصب في خدمة أهداف النادي ويحقق رؤيته الشمولية في خلق أجواء علمية تصقل مهارات وخبرات الشباب من منطلق خدمة الوطن والمواطن، وتواكب أحدث التطورات التي يشسهدها العالم من حولنا.

من جانبه أعتبر المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين للاتصالات المتنقلة وليد الخشتي النادي العلمي من أبرز وأهم الأماكن التي تستقطب الشباب والنشء لافتا الى ان على كل شاب ان يشارك في انشطته العلمية.

ولفت الى انه لمس العديد من التغييرات والتطورات التي يشهدها النادي العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية شركة زين والتي يهتم جزء كبير من مكوناتها بقطاع الشباب وتركز على ابداعاتهم في المجال العلمي والتكنولوجي.