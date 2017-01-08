استدعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطن بدر براك عبدالمحسن الطيار والمخصص له البيت الحكومي رقم 113 قطعة 2 بمنطقة شمال غرب الصليبخات، وأسرة المرحوم خالد لهواق عبدالله الفضلي والمخصص له البيت الحكومي رقم 467 قطعة 2 بمنطقة شمال غرب الصليبخات.
وناشدت المؤسسة المذكورين مراجعتها في مقرها الكائن بمنطقة جنوب السرة بالطابق الأول إدارة التوزيع والتوثيق قسم متابعة المساكن المخصصة أثناء الدوام الرسمي خلال 15 يوماً من تاريخ إذاعة ونشر هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه في حال عدم الحضور ستتخذ المؤسسة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البيت المخصص لهم .