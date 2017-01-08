أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، تعميماً إدراياً يحمل رقم (2017/1) يقضي فيه بأن قانون البلدية الجديد رقم (2016/33) قد أصبح نافذاً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو 2016.

وأكد المنفوحي في تعميمه بأن المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها ارتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبت مسئوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن ( خمسة آلاف دينار كويتي ) ولا تتجاوز (عشرة آلاف دينار كويتي وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد .





وأختتم المنفوحي تعميمه مهيبا بالجهات المعنية الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصاً على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة التي نصت عليها المادة (39) السالفة بخلاف المسؤولية التأديبية الناتجة عن المخالفة.