بدر السهيل

اعلنت السلطات المصرية عثورها على جثمان المواطن الكويتي الذي كان ضمن ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة القادمة من فرسنا في 19 مايو الماضي د. عبدالمحسن السهيل المطيري حيث تسلمت منذ ايام السفارة الكويتية لدى القاهرة جثمان الفقيد والتي بدورها قامت بالاتصال على ذويه لقدومهم الى الاراضي المصرية واخذ عينة دم من ابنائه لاجراء تحليل DNA للتأكد من ان الجثمان يعود للفقيد السهيل.

وبعد التأكد من هوية جثمان الفقيد تم تسليمه لابنائه الذين عادوا به الى الكويت وقامو بتسليم الجثمان للادارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية والتي قامت بدورها بالتأكد النهائي والرسمي ان الجثمان يعود للفقيد الدكتور عبدالمحسن السهيل المطيري وعليه فقد تم تسليمه لأبنائه الذين اعلنوا عن موعد دفن الجثمان يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات.