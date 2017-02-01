عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني الدفعة الثالثة من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2016/2017 والتي تشتمل على (295) قسيمة بمساحة 400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 2010/10/25 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع بطاقات القرعة يومي الخميس والأحد 2/2/2017 و5/2/2017، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6/2/2017، أما عملية القرعة فستكون يوم الاربعاء 8/2/2017.



ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان إلى الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة (جنوب السرة) الساعة (9 صباحا) في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.



وأكدت المؤسسة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، مشيرة إلى أن المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف يمكنهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017/ 2/ 6 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.



وأهابت المؤسسة بالإخوة المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها انه لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.



وأكدت أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.

وفيما يلي الأسماء: