ضمن الدفعة الثالثة من قطاع N4 في توزيعات السنة المالية 2016/ 2017 بمساحة 400م2 للقسيمة أسماء 295 مواطناً خُصصت لهم قسائم في «جنوب المطلاع» الأربعاء 2017/2/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1056 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع عادل الشنان أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني الدفعة الثالثة من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2016/2017 والتي تشتمل على (295) قسيمة بمساحة 400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 2010/10/25 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع بطاقات القرعة يومي الخميس والأحد 2/2/2017 و5/2/2017، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6/2/2017، أما عملية القرعة فستكون يوم الاربعاء 8/2/2017.ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان إلى الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة (جنوب السرة) الساعة (9 صباحا) في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.وأكدت المؤسسة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، مشيرة إلى أن المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف يمكنهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017/ 2/ 6 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.وأهابت المؤسسة بالإخوة المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها انه لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة. وأكدت أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.وفيما يلي الأسماء: مناحي عايض سعد سحبان خالد بدر راشد الطاحوس علي حسن حاجي قمبر مشاري عاصي اعجمي الهاجري فراس علي محمد الجاركي منيف فهد ضحوي الظفيري مشعل جوهر سلطان الفرحان الحمادي عبدالله رزق الله عبدالرحيم الخالدي فلاح عبدالله عيد المطيري عبدالسلام عبدالله حسين الكندري طلال محسن شامان عايد عبدالرزاق إبراهيم علي غازي حمد رجا حمد الغضوري عامر موسى جبر نايف خالد نايف المزعل هيثم فيصل غازي الكسوب عبدالله ناصر مساعد الساير اياد سعد محمد السعد بدر منصور علي البدر أحمد محمد بهيدل الشمري ناصر بدر ناصر المجيبل خالد حزام مطلق المطيري جراح رشيد حميد العنزي صلاح ناصر صنت الغضورى محمد حامد مرزوق الفضلي عبدالله وادي راشد الفضلي مرزوق سعد مناور الشمري ناصر فهيد مرزوق الرشيدي يوسف عبداللطيف عبدالرحمن السعيد فواز محمد خلف الفرحان أحمد يعقوب محمد غريب محمد علي حمد محمد سلطان السالم يحيى حسن نغيمش مهاوش العنزي عبدالرحمن غانم مشلح الرشيدي أحمد عبدالرحيم أحمد شمس الدين علي عادل سفاح البذالي طلال محمد عبد اللطيف الخالدي عيسى عبد الرزاق محمد المطر عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد سيد حسن مجيد سيد محمد السيد إبراهيم خالد عبد الله علي أحمد محسن ناصر محسن المطيري محمد بشير عنبر سلمان إبراهيم عبدالحميد إبراهيم خريبط جراح حمد عيسى البلوشي مساعد مفلح رباح المطيري محمد جاسم عباس الشراح ناصر بدر ناصر الرخيص مهدي ملوح مطلق الماجدي محمد سعود شويحان خليف حامد حيدر حمزة حيدر شعيب حمزة أحمد حسن خليفة خالد شبيب الخالدي مشعل فهد محمد الثويني محمد عايد وحيد فرحان عبدالعزيز علي عايض الرشيدي علي عبد الله ملفي المطيري عمر جابر جعيثن جزاع فواز عبد الله عودة الخالدي عبد الله عبد العزيز محمد غلوم يوسف عبد اللطيف أحمد البعيجان فيصل حامد عبدالعزيز الشلفان عبدالله محمد علي العدواني جاسم محمد سلمان العريعر عامر بدر ماطر الديحاني أحمد علي يوسف شهاب الكندري محمد عبد العلي غلوم حسين عبدالرحمن مفلح مطلق الرشيدي خالد مثال فهد سعران سعد هايس ماجد المطيري محمد نايف جديد العنزي مصلح محمد مصلح جريبيع زايد مصطفى محمد اكبر لارى حمد جلوي محمد الديحاني عبد القادر عبد الوهاب حسن ملاعبدالله أحمد عبد الله جابر هزاع الخالدي عبد الله حسن عبد الله حسين عبدالله مصطفى علي الشطي عبدالرحمن برشوم منديل مرشود علي فاضل محمد جاولى ضاري محمد جاسم الشمري عبد الله بدر ناصر العبد الجليل محمد عامر ذياب التميمي عبد الله محمد عامر العجمي أحمد عايد مصلح الرشيدي ناصر بدر فالح البصمان مهدي صاحب محمد الصراف فهد سالم سلامة غالب حسين موسي هاشم علي حمد مرزوق معتاد المطيري أحمد بدر حسن محمد بدر هشام محمد الرويح ناصر سعد سعود الهاجري يوسف عدنان جاسم محمد الشمروخ عبد الكريم حمزة عباس اسماعيل عبد الله ساير عيد الظفيري هجيج مبارك نايف محمد فهد خالد فهد البيدان عبد الله علي محمد المصرى عبدالعالي علي عبدالعالي الرشيدي مشاري محمد لفتة الشمري أحمد محمد خالد الدهيشى عبد الرحمن فهد أحمد الشامى مشاري سعد الحميدي العتيبي عبد العزيز جاسم عبد القادر بن جمعة شعيب أحمد محمد القطان ناصر علي مطلق المطيري خالد محمد يوسف المعتوق هاني محمود حسين مسيب محمد عقيل صادق عيسى الصفار محمد عدنان ناصر المشموم بندر سعد منديل القحص العنزي إبراهيم خالد إبراهيم العوضي محمد عبد المحسن جليل الكاظمى عبد العزيز محمد عماش الديحاني عدنان إبراهيم أحمد المبارك فهد حمود فياض العنزي فايز هادي رجا الرشيدي سعود مساعد راشد الفزير عباس ريسان سعد الفضلي حسن علي حسن البحراني عبد الله عبد الرسول سلمان إبراهيم سعد سالم سعد الخرجى عبدالله صالح إبراهيم الخارجى سالم محمد سالم العرجاني فهد رويشد سعد الحربي عبد الرحمن سليمان سامح الشمري عبد الله فيصل أحمد العوضي ناصر ارهيف اكياد هنيدى فهد محمد صالح العتيبي عبد العزيز ناجي سعود المقهوى سيد علي طالب السيد عبد المجيد الكاظمى حسين حاجي حسين بوشهري يوسف حسين علي حاجية عبدالوهاب جاسم محمد الفريج فيصل غازي مرزوق المطيري مبارك مثال هويدي الهاجري محمد عبد الامير محمد بوحمد صادق توفيق جعفر ابو مجداد علي عبد الله مشاري عبد الله أحمد عبد الوهاب أحمد محمود خالد خزيم ارحيل الضفيري أحمد جواد عبد الله سراج عبد اللطيف عيسى محمد العيسى فهد إبراهيم عبد الرزاق السلمان علي حمد علي الخليفة فهد محمد لفتة الشمري عبد الله يوسف عبد اللطيف الضفيري خالد أحمد حسين حطب أحمد يعقوب أحمد الحسيني أحمد عباس بندر حسين عباس حسن عبدالله اتش علي حسين سالم محمد أحمد علي يوسف محمد فهد عايد مطر العنزي مسفر سلطان محمد القحطاني راشد محمد راشد حمد المنيع عبد الله غنيم مفرج المطيري علي عبد الحميد عبد الله الشمالى أحمد مبارك أحمد العصفور فهد عيد سمير الرشيدي عبد العزيز فيصل سالم الصقلاوى سعد عبد الله سعدون الرشيدي يوسف محمد هاشم الجيران صالح حامد صالح السيف عبدالله جواد ابوالقاسم عبدالرسول عثمان أحمد عبد الرحمن حسين فيصل جاسر صاهود المطيري رشيد تركي راشد الهنيدي حمد سعد مشجر السعيدي بدر عواض سعيد المطيري أحمد محمد عبدالله البسام صالح لافي عواد العازمي أحمد وليد يوسف الشايع يحيى عبد الرحمن عبد الكريم الماضي خالد خنيفر حمود الرشيدي حمد مخلف عواد الشمري عبد الله إبراهيم عبد الله الصالح مازن إبراهيم علي سالم الميان محمد خالد مطلق الديحاني هادي جابر رداد الفضلي مبارك مجبل خلف الصليلي سعود عبد العزيز عبد الله العمران يوسف مبارك سالم الحمدان عبد الله عبد العزيز عبد اللطيف الخراز محمد بدر محمد المطيري ناصر محمد ناصر الصايغ عثمان عبد الله عبد العزيز البديوى مهدي محمد عباس اشكناني عبد العزيز خالد نزال السعيدي نواف حمود قايد العدواني مشعل عامر هلال المطيري بسام غانم غيث السويط الظفيري فواز ثامر شباب السعيدي فيصل عبد الله محمد البلوشي أحمد رضا عويد العنزي عبد الله عباس يعقوب كلمد علي محمد عبد الله عبد العزيز حمد عيسى غلوم محمد محمد عبدالله محمد البلوشي صالح عادل موسى الحداد عبد الرحمن عبد الوهاب فلاح السمدان ناصر مجبل شقير الديحاني أحمد محمد نجم الشمري أحمد سلمى راضي المطيري عبد الله لماس مشعل المطيري أحمد محمد سعد العدواني سعد دوغان رشيد ارويشد محمد جواد مجيد العصفور فوزي عايد شليويح الظفيري عبد الرحمن محمد عبد الله النومس مساعد عبد الله أحمد الكندري ثلاب واصل علي المطيري بدر أحمد عبد الرحيم الخلف محمد فلاح حمد العجمي عبد العزيز سعود جار الله الشلاش العيسى محمد عيسى الجمعة خالد عجاب شقير المطيري جديع محمد سالم العرجاني علي اسماعيل علي اسماعيل مشاري ماجد قراش العتيبي أحمد توفيق خالد الدايل محمد إبراهيم عبد الرسول علي سعود ناصر سعيد الفيلكاوي مساعد علي ساير العتيبي أحمد فهد عبد الوهاب الخضر نواف محمد عبد الله حسن الكندري فهد دحام عواد الشمري يعقوب عبدالحافظ عبدالوهاب الحمدانى ياسين يوسف ياسين بوحمد حسين علي عبدالله بوشهري أحمد سدران محمد العنزي أحمد جاسم فهد عبد الحميد أحمد جواد عبد الله جابر أحمد فلاح محسن الخالدي سعد فاضل جاسم العبيد بركات غزاي صلاح الرشيدي محمد ردن عبدالله المطيري عبد العزيز محمد صالح فرج عبد الرحمن إبراهيم عبد الله الصالح ثامر مخلف تعيب الديحاني مبارك عبد الوهاب محمد الجلاهمة فهد عبدالعزيز سليمان خالد شعيل مطنى السليماني حمران سيف حمران خشمان هشام عبد الرحيم راشد الملا محمد فهد محمد حمد بن عيدان سعود مطر منديل المطيري محمد إبراهيم كامل الكندري عبد الرحمن جمعة محمد بن سالم يوسف داود عقاب يوسف فواز سالم عرهان العجمي أحمد حسين علي جواهرى محمد طارق محمد العبيد يوسف مصطفى يوسف الكندري عبد الله ظاهر سعد الرشيدي ناصر عيسى سليمان المعيوف عبد الله حمد سعود الجويعد عبد الله علي عبد الله القلاف عبد الحميد ناجي طالب محمد تقى متعب كريم فاضل المطوطح مبارك محمود يعقوب خاجه فواز حميد رانوف الشمري عبد الله حمد عبد الله فهد حسن عباس علي اكبر زيد ناصر صالح الجطيلى أحمد غالب ابشيت الرحيلى عبدالله جمال عبدالله محمد فواز هنى مهنا الخرينج خالد صليبى صليبان العنزي أحمد نايف خالد المطيري عبدالعزيز عبدالله شلاش صفوق عمر عبد العزيز عبد الرزاق النجار نواف ناصر محمد شبيب ناصر فهيد بداح الحجرف عبد العزيز طالب حمزة علي علي فهد موسى شعيب عيد رجعان مدين العازمي فلاح غازي مرزوق المطيري فهد أحمد عبد الله الصلال محمد جفران عايد الهاجري باسل رمضان خلاوى العنزي عبدالعزيز سعود غانم المطيري جراح محمد ناصر علي فهد محمد عجيل الشمري أحمد عبد العزيز سليمان الفريح عبد 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