نسعى إلى تحسين المؤشرات العالمية الخاصة بالشبكة الكهربائية

نفخر بتصنيف الوزارة بالمرتبة الأولى في سرعة تجاوبها مع المستهلكين لحل مشاكلهم



دارين العلي

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان الانتاج الكهربائي خلال العام 2035 سيبلغ 39 ألف ميغاواط، مبينا ان إنتاج محطات التوليد تتجاوز حاليا 18 ألف ميغاواط بينما لا يتجاوز أقصى معدل للاستهلاك 15 ألف ميغاواط، ما يسمح لنا بتصدير الطاقة إلى بعض البلدان المجاورة.

ولفت المرزوق على هامش حضوره إعلان الحكومة عن رؤيتها لكويت 2035 الى ان هناك فكرة محتملة لتصدير الطاقة الكهربائية لدولة العراق واستيراد الغاز الطبيعي منهم لتشغيل محطاتنا، مبينا ان هذه الفكرة ستكون ضمن الأفكار التي سيتم طرحها ومناقشتها مع الجانب العراقي مستقبلا.

وأشار المرزوق إلى سعي الوزارة إلى تحسين المؤشرات العالمية الخاصة بالشبكة الكهربائية سواء من ناحية تقليل المدة الزمنية التي تنقطع فيها الكهرباء عن المستهلكين أو الفترة الزمنية المطلوبة لإيصال التيار الكهربائي للمشاريع السكنية والتنموية، معربا عن فخره لتصنيف وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الأولى من بين الوزارات في سرعة تجاوبها مع المستهلكين لحل مشاكلهم عبر موقعي الوتساب وتويتر.

وأوضح ان الوزارة لديها نوعان من التطوير لخطتها الخاصة بمحطات القوى، الأولى تختص بإنشاء محطات جديدة بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل الخيران ومحطات تنفذها الوزارة مباشرة مثل محطة النويصيب، والثانية تختص بتطوير المحطات عن طريق رفع انتاجية المحطات القائمة عن طريق مشاريع خاصة بنظام الدورة المشتركة، حيث تستطيع هذه المشاريع رفع السعة الإنتاجية للمحطة إلى 50%، وفيما يختص بالانقطاعات الكهربائية، قال «ان الانقطاعات الكهربائية لا تكون عادة مرهونة بالإنتاج، فنحن كما ذكرت لدينا طاقة انتاجية حالية تصل إلى 18 ألف ميغاواط، ولكن هناك انقطاعات تحدث نتيجة ظروف طارئة مثل الانقطاع الكهربائي الذي حدث في 2014 نتيجة الرطوبة الشديدة في الجو»، قائلا «نحن ننظر إلى مثل هذه الحوادث كدروس للاستفادة منها في المحافظة على كفاءة الشبكة الكهربائية».