المسابقات ستبدأ من أمام الدواوين الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الثالثة مساء

ثمن رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الشيخ سالم النواف عاليا رعاية ودعم صاحب السمو الأمير للموروث الشعبي الكويتي سواء البحري منه او البري.

وقال الشيخ سالم في تصريح صحافي ان هذه الرعاية تجسدت بمكرمته لاقامة هذا المهرجان الكبير الذي يعزز تلك الهوايات ويسهم بدعم تراث الكويت والخليج الاصيل.

وأكد في هذ الصدد جاهزية اللجنة لاقامة مسابقات صيد الاسماك (الحداق) في دواوين الصيادين بالوطية والفنطاس ورأس السالمية فبراير المقبل.

وقال الشيخ سالم ان التسجيل للمسابقات بدأ قبل ايام في الدواوين لهواة البحر، مشيرا الى ان العدد المستهدف لكل مسابقة هو 100 متسابق على ان يتم توزيع جوائز مالية ونقدية مجزية للفائزين بالمراكز العشرة الأولى.

وأضاف ان اللجنة المنظمة تركت حرية تحديد موعد المسابقات للمسؤولين عن الدواوين بحسب ظروفهم، داعيا محبي هواية صيد الأسماك الى التوجه الى مراكز التسجيل في الدواوين في الفترتين الصباحية والمسائية لتسجيل اسمائهم.

وأوضح ان المسابقات ستبدأ من امام الدواوين الساعة التاسعة صباحا حيث ستغادر قوارب المتسابقين الى البحر وفق شروط محددة تحافظ على البيئة البحرية وتنتهي المسابقة في الثالثة مساء على ان يفوز بالمسابقة من يجمع اعلى وزن من الاسماك المسموح بصيدها.

واشار الشيخ سالم الى ان اللجنة المنظمة اضافت اداة صيد جديدة للادوات الاعتيادية الاخرى هذا العام وهي (السنارة) بناء على رغبة المتسابقين نظرا لانها باتت تستخدم بشكل اكبر في الصيد في الأعوام الأخيرة متوقعا ان تظهر المسابقات بصورة مميزة نظرا لعشق اهل الكويت والخليج للبحر والتاريخ العطر للآباء وللاجداد في هذا المضمار.

وذكر ان اللجنة ستقيم العديد من المسابقات في الألعاب الشعبية لروادها اثناء فترة المهرجان لاضفاء اجواء مميزة لهذا المهرجان الذي يأتي متزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، مشيدا بجهود جميع اعضاء اللجان العاملة في المسابقات وكذلك منظمو الألعاب الشعبية.

يذكر ان مهرجان الموروث الشعبي يتضمن اضافة الى منافسات الموروث البحري اقامة مسابقات في فئات الاغنام (مراح ومزاين وانتاج) والخيل (قدرة وتحمل) والطيور (سرعة وجمال وهدد) والتي تستضيفها قرية صباح الأحمد التراثية الواقعة غربي البلاد فيما تقام منافسات السرعة لفئة الخيل في اندية الصيد والفروسية والجهراء والفروانية والاحمدي.