أسامة أبوالسعود

وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بتشكيل لجنة موحدة محايدة برئاسة أحد القياديين من إحدى المؤسسات التابعة للوزير تتولى فحص ومراجعة أعمال اللجان ببعض إدارات وقطاعات الوزارة عوضا عن لجان التحقيق التي شكلت في عهد الوزير السابق بمشاركة أعضاء من الفتوى والتشريع وبعض الخبراء في وزارة العدل البالغ عددها 17 لجنة لم تنته سوى لجنتين من إنجاز المهام الموكلة إليها ولم يسعف البقية الوقت للانتهاء من تحقيقات اللازمة نظرا لضيق الوقت أو تعذر البعض منها للاجتماع، منوها بمشاركة مستشارين باللجنة المزمع تشكيلها من بعض المحاسبين والمهندسين ذوي الخبرة.

ومن جهة أخرى، قال الجبري إن وزارة الأوقاف ستفتتح ملتقى الشعوب الدولي الرابع خلال شهر مارس المقبل خلال الفترة من 5 - 9 منه في فندق هوليداي إن، مبينا أن الهدف منه هو دعم أسس الترابط بين الجاليات الإسلامية المقيمة في الكويت والعمل على تعزيز قيم التعايش والانسجام بينهم والعمل على نشر التوعية الدينية الصحيحة بينها وإبراز دور الكويت في رعايتها لطلبة المنح الدراسية للجاليات المقيمة على أرض الكويت.

يذكر أن الملتقى سيناقش العديد من المحاور عبر ورش عمل ومحاضرات حول دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم العمل الخيري والإنساني، بالإضافة إلى تفعيل دور الشراكة بين المنظمات الإنسانية ومد يد العون لإكمال مسيرة العطاء، وذلك بحضور العديد من الأساتذة والمساهمين في مجال نشر التوعية الدينية الصحيحة.