ليلى الشافعي

دأبت الأمانة العامة للأوقاف على دعم الأعمال الخيرية في الكويت، في مختلف المجالات مما كان له الدور الكبير والأثر البالغ في مسيرة العمل الخيري الكويتي، مما يضع الكويت على الخريطة العالمية في العمل الخيري في الداخل والخارج.

ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة للأوقاف قدمت دعما قدره 23 ألف دينار من صندوق النذور في مبادرة طيبة لدعم أسر التائبين الذين ترعاهم جمعية بشائر الخير، وتتواصل معهم خلال المناسبات المختلفة، لإدخال السرور على قلوبهم وإعانتهم فيما يمرون به من أزمات بسبب ضعف الدخل والمنع من العمل وغيرها.

وفي تصريح صحافي عقب تسلمه شيك المبلغ قال رئيس الجمعية عبدالحميد البلالي: ان الأمانة العامة للأوقاف دأبت على مساهمتها المستمرة الداعمة لمسيرة الخير والعطاء في البلاد من أجل دفع عجلة التنمية بالمجتمع، ودعما لمشاريعه وتحقيق أهدافه التي تحقق أمنه ورخاءه بما يعود بالنفع على أبناء الوطن ويحقق أهداف المجتمع في الوصول بأبناء المجتمع الذين وقعوا فريسة للادمان الى بر الأمان.

وأضاف البلالي: ان الأمانة العامة للأوقاف اذ تساند الجمعية في تقديم مساعدات لأسر التائبين تتمثل في شراء مواد تموينية لهم لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم في التغلب على أعباء الحياة.

وأوضح كذلك ان الأمانة تقدم لها الدعم المناسب لمساندتها في تحقيق أهدافها، مضيفا انها ضربت مثالا طيبا في العمل الخيري داخل الكويت وخارجها، مما يجعلها تتبوأ مكانة عظيمة بين مؤسسات الدولة ومثالا يحتذى في الأعمال الخيرية.