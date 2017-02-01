ليلى الشافعي

«تفكر في الآيات»، كان هذا هو شعار المخيم الأول الذي أقامته الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في منطقة الوفرة واشتمل على برامج ترفيهية وثقافية ومسابقات رياضية ودعوة للتفكر في آيات الله المتجددة في تغير الفصول، وشواهد قدرة الله في البر، وذلك في إطار خطة الجمعية لبناء الشخصية المتكاملة لأبنها الطلاب عن طريق الأنشطة الترفيهية الموازية للخطة التعليمية.

بدأ الملتقى بتلاوة قرآنية من أحد الطلاب، تلاها كلمة من إدارة الحلقات ألقاها مدير إدارة حلقات الجمعية علي النصار والذي تطرق لأهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين للنهوض بأمتهم، مؤكدا أن إدارة حلقات الجمعية والطاقم المخلص المعطاء يخططون للارتقاء بالعمل لتكون الجمعية في مصاف المؤسسات القرآنية المتميزة، بل لتكون المثال الأول الذي يقتبس منه الآخرون طرق النجاح.

وعن أهداف إقامة المخيم، أوضح النصار أن التعليم التفاعلي من خلال الأنشطة والبرامج من أنجح طرق التعليم والتلقين للأبناء، واشتمل مخيم «حفاظ» على برامج ترفيهية وثقافية ومسابقات رياضية، وشرح مظاهر قدرة الله في البر والبيئة الصحراوية للطلاب، والحكمة من تغير فصول السنة.