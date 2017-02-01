حث مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب محسني الكويت وأهل الخير على دعم ومساندة آلاف الأسر السورية اللاجئة بعرسال والتي تعيش ظروفا معيشية خطيرة، حيث تساقطت الثلوج بكثافة على خيامهم المهترئة ما ترتب عليه اعاقة الحركة وندرة الغذاء والدواء ومشتقات البترول ووسائل التدفئة، وتعد هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها عرسال للعواصف الخطيرة.

وتابع السحيب: انطلاقا من دورنا الإنساني فإننا نقوم بتجهيز المساعدات الضرورية للاجئي عرسال والتي تتضمن الغذاء والدواء والكساء، وتحرص النجاة الخيرية على التعاون مع المؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة في تلك البلدان، وتبلغ قيمة السهم 20 دينارا وتكلفة الحملة كاملة 20 ألف دينار، ويتم توثيق المساعدات بالصور والفيديوهات ونشرها عبر مختلف حسابات الجمعية بمنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك إرسال التقارير اللازمة للمتبرعين، مطالبا الخيرين والمحسنين وكافة المؤسسات الخيرية بالسرعة والمبادرة بإرسال الدعم اللازم لأهلنا في عرسال، كي لا ننتظر حتى تنتشر الوفيات وبعدها نتحرك.

وزاد: يعيش في مخيمــات اللجوء الكثير من كبـار السـن والنســاء والأطفــال والمرضى ويحتاجــون إلى رعايــة واهتمـام ونحن ننوب عن الخيرين في إيصال صدقاتهم وزكواتهم لهؤلاء الضعفاء الذين خرجوا من ديارهم قسرا باتجاه المجهول وأصبحوا اعدادا جديدة في قائمة اللاجئين، وحث المحسنين على فزعة كويتية لدعم هذه القافلة الإغاثية التي نطمح من خلالها لتذليل الصعاب التي يلاقيها اللاجئون السوريون في عرسال والتي يعيش بها ما يزيد على ٤٣ ألف لاجئ.