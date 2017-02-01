ليلى الشافعي

أقامت جمعية «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بمقر مركز هداية التابع لها في مدينة هادياي جنوب تايلند الملتقى التربوي الدوري للطلبة الجامعيين المكفولين شارك فيه أكثر من 60 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات العلمية والشرعية، بالإضافة إلى مشاركة بعض أولياء الأمور وبعض الدعاة.

وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب تايلند في «الرحمة العالمية» د.علي الراشد: إن الهدف من الملتقى التذكير المستمر بقيم الإيمان، وصلة العبد بربه، واستحضار معاني الإخلاص، والتنبيه الى وسائل تزكية النفس، والتأكيد على شمولية الإسلام، والجمع بين الحرص على العبادات والأخلاق والدعوة إلى الله تعالى، وفعل الخير لعموم المجتمع.

وأوضح الراشد أن الملتقى يهدف أيضا إلى استشعار فضل طلب العلم ومكانته، وحاجة المجتمع المسلم للعلماء والمتخصصين والمبدعين، والتأكيد على طبيعة وأهمية الواجب الدعوي للطالب المسلم في محيطه الجامعي، والتعرف على مشاكل الطلاب العلمية والتربوية والمادية، وطرح الحلول المناسبة لها، وتقوية أواصر الانتماء، وربط الطالب المسلم بقضايا وهموم وآمال أمته وعالمه الإسلامي، لافتا إلى مشاركة 60 طالبا وطالبة من الطلبة الجامعيين المكفولين من الرحمة العالمية، واشتمل برنامجه على كلمات ونصائح بالإضافة إلى ثلاث محاضرات وجلسة حوارية مفتوحة مع جلسة خاصة بقسم الكفالات.

وتطرق إلى كفالة طالب العلم قائلا: كثير من الطلبة يتمنون سلوك درب العلم، وقد جعلوا هذا المقصد هدفهم وساروا عليه، ومع سيرهم واجهتهم في دربهم عوائق وصعوبات كان من أبرزها ظروف المعيشة، والحاجة، وضيق ذات اليد، كل ذلك حال دون إكمال المسيرة، لذا كان مشروع كفالة طالب العلم بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، والحيلولة دون حرمان أبنائها من الدراسة، وإعانة الطالب على أعباء الدراسة والحياة المعيشية والتغلب على الصعوبات المادية، والاهتمام بالطلبة المتفوقين والمحتاجين.