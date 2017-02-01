قال مدير العلاقات العامة والموارد بلجنة التعريف بالإسلام جودة الفارس انه يشهر إسلامه بفضل الله جل وعلا باللجنة كل عام أكثر من 4000 إنسان من شتى الجنسيات والأعراق والثقافات من ضيوف الكويت، ودورنا لا يتوقف عند إشهار الإسلام، بل المرحلة الأصعب والأهم والمفصلية في حياة اللجنة والمهتدي الجديد تبدأ منذ إشهار إسلامه.

وتابع الفارس: يحتاج المهتدون الجدد الى من يعرفهم بالدين الحنيف واحكامه ووسطيته، وما يجب عليهم فعله وتركه، وهذا ما نقوم به فما ان يشهر المهتدي الجديد إسلامه حتى نعد له ملفا خاصا ندون فيه كافة بياناته وموقع عمله والمنطقة التي يقيم بها في الكويت وفي مسقط رأسه والاوقات التي تناسبه للتواصل معه، وذلك حتى نقوم بدورنا تجاه تعليم وتثقيف وتوعية هذا المسلم الجديد بأمور دينه الحنيف، موضحا أن الاعداد الكبيرة في حالات إشهار الإسلام يقابلها جهد كبير ورعاية فائقة، فالمهتدي نعم أسلم ولكنه لا يعرف شيئا عن الإسلام، ومن خلال الفصول الدراسية التي تقدمها اللجنة، والتي تبدأ من التمهيدي الذي يعلم المهتدي الجديد معنى الشهادتين وأساسيات الإسلام وأركانه، ونساعده على حفظ ما تيسر من القرآن الكريم حتى تستقيم صلاته، ويعقبها الفصل التمهيدي الثاني والثالث وصولا للمستوى الرابع والذي من خلاله نقدم لهم الفقه والحديث والسيرة وغيرها من الأمور والأحكام التي تهم المسلم في حياته.

وأكد الفارس أن اللجنة تقيم أنشطة تربوية وترفيهية وتثقيفية وتوعوية للمهتدين الجدد ونصائح عامة في تعاملهم مع أقاربهم من غير المسلمين والمجتمع بوجه عام فالهداية بيد الله وحده، وبفضل الله جل وعلا لدينا نماذج من المهتدين الجدد نفخر بها قدمت خدمات جليلة للمسلمين، منهم شخص أسلم وبعدها سافر إلى بلده بعدما انتهى عمله بالكويت، أخذ هذا المهتدي يدعو عشيرته للإسلام، وبنى لله مسجدا وافتتح دارا لتحفيظ القرآن الكريم وأسلم على يديه الكثيرون، كذلك هناك مجموعة من الجالية الفلبينية أسلمت وافتتحت إذاعة للقرآن الكريم تعلم المسلمين احكام دينهم، ومن المهتدين الجدد الأطباء والعلماء والصيادلة والمهندسين وكل شرائح المجتمع.