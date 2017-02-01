655 ألف لاجئ سوري في الأردن.. 20% منهم فقط يقطنون المخيمات 90% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر رغم الجهود الأممية

إيمان الروضان: أدرك كأم تجربة المعاناة ولا نريد للأطفال السوريين أن يضيع مستقبلهم

«زين» تحثّ العاملين فيها على التطوع ومساعدة اللاجئين ليس فقط بإعطاء المال والمساعدات بل بالتواجد معهم والتوعية

أفتخر بما يقدمه بلدي في المجال الإنساني ونحرص كقطاع خاص على القيام بدورنا

اللاجئة «أم محمد» تروي قصة هروبها من حمص مع أولادها الستة عبر الصحراء

د.حمدان: أهمية دور الكويت لا تقتصر على ما قدمته فقط بل تشمل تحفيز الدول الأخرى للقيام بواجباتها

مركز مفوضية اللاجئين يستقبل من 3000 إلى 5000 مراجع يومياً وينجز معاملاتهم

محمد بسام الحسيني

مخيم الزعتري - المملكة الأردنية الهاشمية



في صبيحة يوم الأحد 29 يناير، وبينما كانت الكويت تحتفل وترفع العلم بمناسبة انطلاق الأعياد الوطنية وتحتفي بمرور 11 عاما على تولي أمير الإنسانية وقائدها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، كان فريق شركة «زين ـ الكويت» بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة إيمان الروضان يعمل برسالة صاحب السمو ويحيي المناسبة على طريقته من خلال زيارة ميدانية الى مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في اطار تفعيل التعاون الإنساني بين «زين» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في صبيحة يوم الأحد 29 يناير، وبينما كانت الكويت تحتفل وترفع العلم بمناسبة انطلاق الأعياد الوطنية وتحتفي بمرور 11 عاما على تولي أمير الإنسانية وقائدها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، كان فريق شركة «زين ـ الكويت» بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة إيمان الروضان يعمل برسالة صاحب السمو ويحيي المناسبة على طريقته من خلال زيارة ميدانية الى مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في اطار تفعيل التعاون الإنساني بين «زين» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في كل طفل طفولة العالم.. في كل أم أمومة العالم.. وفي كل أب أبوة العالم، فالإنسانية كل لا يتجزأ.

ما أجمل ان تكون ولو لساعات معدودات أبا لطفل يبحث عن والد، وابنا لأم تبحث عن ولد، ونجلا لأب يسأل عن نجل وأخا يتوق لأخ!وما أدفأ ان تكون شعاعا، ولو واحدا من شمس يخترق نوافذ أحلام من سُدَّت بوجوههم طاقات الحياة الكريمة لتواسيهم وتشعرهم بأن الأمل لن ينقطع مهما تقطعت بهم السبل، وأن متعاطفين معهم كثرا يقفون الى جانبهم ويحسون بأوجاعهم.

من هذا المنطلق، حرصت «زين ـ الكويت» المشهود لها بالريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية على ان تولي الجانب الانساني اهتماما يبلغ حد الالتزام، وأن ترفد التألق الإنساني للكويت الرسمية بجهود موازية للقطاع الخاص في الدولة على مستوى إغاثة ومساندة اللاجئين بكل ما أوتيت من امكانات وأدوات، وفي اطار محترف بدأته بتوقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين العام الماضي، ثم أتبعته بإطلاق حملة خيرية بعنوان «# زين - مع - اللاجئين» متيحة الفرصة لمن يريد التبرع عبر بوابة الكترونية رسمية هي:zain.unhcr.org لحمايتهم من برد الشتاء القارس، وسخرت «زين» كل وسائلها الاتصالية لإعطاء الحملة الزخم اللازم ولا تزال.

ضمن فريق تقدمته الرئيس التنفيذي لشركة زين - الكويت ايمان الروضان وضم رئيس مكتب المفوضية في الكويت د.حنان حمدان اتجهنا في بداية يوم طويل الى اكبر مركز في الشرق الأوسط لتسجيل اللاجئين في منطقة «خلدا» والذي يشهد استقبال وافدين من جنسيات عديدة في مقدمتها السورية والعراقية لتقييدهم رسميا وأخذ بصمة العينين لكل منهم وسط أجواء هادئة ومنظمة وبتعاون كامل بين السلطات الأردنية والمسؤولين الأمميين الذين يعملون كخلية نحل.

كان في استقبالنا نائب ممثل المفوضية بول سترومبيرغ الذي رحب بالوفد وقدم شرحا عن تنامي أعداد اللاجئين وخطط تنظيم إيوائهم عبر الاستغلال الأمثل للموارد سواء في مخيمي الزعتري والأزرق أو في المدن الأردنية خارج المخيمين من خلال برامج الاعتناء بالأسر وتوفير المساعدات العينية والنقدية وفرص العمل والتعليم والطبابة لأفرادها.

أوضح سترومبيرغ ان 90% من اللاجئين تقريبا خضعوا للبصمة، ورغم كل الجهود لا تزال الغالبية الساحقة منهم تعيش تحت خط الفقر والمحدد بـ 98 دولارا شهريا في الأردن نظرا لعدم توافر الأموال والتبرعات الكافية.

وأشار الى ان 20% فقط من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن البالغ عددهم نحو ٦٥٥ ألفا يعيشون في المخيمات والباقي يقطنون خارجها، فيضطرون لدفع ايجارات لمساكنهم ويتخذون هذه الخطوة أملا في ايجاد فرص عمل في قطاعات يُسمح لهم بممارسة العمل فيها.

ومن ضمن الجهود الاغاثية تؤمّن المفوضية مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من هؤلاء، بينما يبقى نحو 10 آلاف أسرة على قائمة الانتظار.

كما تحدث عن الصعوبات التي تواجه الطلبة في المدارس وهي نوعان، اما «اعتيادية» تدرس المناهج الاردنية التي يستصعبها الطلبة السوريون او «استلحاقية» لمن تأخروا ويضطرون لأخذ دروس تقوية قبل الاندماج مجددا في صفوفهم العادية، هذا فضلا عن وجود برامج مهنية وتدريبية أخرى لمن لا يستكملون الدراسة.

الروضان: نشجع على التطوع

وتعقيبا على حديث سترومبيرغ اكدت الرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» إيمان الروضان أهمية تحديد الأولويات لتركيز المساعدات وتوجيهها بشكل مثمر وفعال لاسيما في قطاع التعليم «اذ اننا لا نريد للأطفال ان يضيع مستقبلهم»، وقالت: أنا كأم وبناء على تجربة أدرك حجم المعاناة وافتخر بما يقدمه بلدي الكويت للحدّ من آثارها، كما أعي أهمية الجهود التطوعية التي ساعدت الكويت في الماضي على مواجهة أزماتها ولذلك نحن في «زين» نحث أسرة شركتنا للالتزام في التطوع ومساعدة اللاجئين ودعمهم، ليس فقط بإعطاء المال بل بالتواجد ايضا والعمل على أرض الواقع والتوعية والتشجيع.

وأضافت: ان الحاجة إلى العمل الانساني ودعم الشعوب في حالة الحروب مثل تلك التي يعانيها اللاجئون في هذا المخيم امر ضروري والتزام انساني واخلاقي.

إجراءات مركز الاستقبال

بعد الشرح العام عن نشاط مركز استقبال اللاجئين، قام الوفد بجولة استطلاعية للخطوات المتتالية لتسجيل اللاجئ بدءا من وصوله وحجز موعد ثم عودته في الموعد المحدد لإنجاز اجراءاته كالانضمام إلى قائمة المفوضية او تجديد العضوية فيها أو الانتقال من وضع أو مكان الى آخر.

يستقبل المركز بانتظام بين 3000 و5000 مراجع يوميا يستقبلهم عشرات الموظفين مع مراعاة الأولوية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

نموذج حي.. قصة «أم محمد»

بعد الجولة في مركز التسجيل انتقلنا الى احد الاحياء حيث تقطن واحدة من الأسر الـ 32 ألفا التي حصلت على مساعدة خارج المخيمات.

ربة الأسرة سيدة تدعى «أم محمد» وهي والدة لستة أبناء جاءوا من مدينة حمص قبل 4 سنوات بعد وفاة زوجها، شرحت الأم كيف عانت وتنقلت بين أكثر من 20 سيارة حتى وصلت بأولادها الى حدود الأردن ودخلت معهم وبينهم صغيران توأم كانا يبلغان من العمر 6 أشهر واضطرت لحملهما في الصحراء قبل ان تدخل مخيم الزعتري حيث لم يستطيعا التأقلم بسبب البرد وظروف المعيشة.

«أم محمد» راضية بواقعها وابنها محمد ذو الـ 15 عاما ترك الدراسة ليعمل في تنظيف السيارات ويساعد الأسرة، بينما دخلت بناتها الثلاث المدرسة.

تلقت الأسرة مبلغ 520 دينارا أردنيا كمساعدة اولى ثم 320 دينارا فحسنت نوعا ما من وضعها وتمكنت من ايجاد مسكن مقبول بعد تنقلات عديدة.

وتتواصل «أم محمد» مع أهلها في سورية والشتات عبر الهاتف.

في النهاية أكدت «أم محمد» رغبتها في العودة الى بلدها ومنطقتها اذا ما استقرت الأمور وأملها ان يعود ابنها البكر الى دراسته وحياته الطبيعية.

إلى الزعتري.. حيث تتصدر راية الكويت

عند مدخل مخيم الزعتري الذي ارتفع عدد قاطنيه منذ انشائه في 2012 الى اليوم ليبلغ نحو 120 ألف نسمة ما جعله ثاني اكبر مخيم للاجئين في العالم (بعد مخيم داداب للاجئين الصوماليين في كينيا) ترتفع لافتتان كبيرتان واحدة مخصصة لتحية دولة الكويت والأخرى لجميع باقي الدول المانحة والمساهمة في انشاء المخيم.

وأكد مسؤولو المخيم ان جميع سكانه يعرفون ويقدرون بامتنان الدور الذي لعبته الكويت وأميرها في دعمهم ومساندتهم، وكان في استقبال الوفد كل من مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية جافين وايت ومسؤول قسم الخدمة الاجتماعية في المخيم ايهاب شعبان وبلقيس بشارات من قسم العلاقات الخارجية والنقيب عطاالله عبد مشاقبة ممثل الشرطة الاردنية التي تتولى الأمن وتلقي الشكاوى داخل المخيم.

على مساحة ٥٫٣ كم٢ تمتد بيوت الصفيح وآلاف «الكرفانات» أو المنازل المتحركة المسبقة الصنع والتي تسكنها عائلات بمعدل 5-6 أفراد في الوحدة وتتوافر فيها المستلزمات الأساسية للحياة.

وعلى مدى اربع سنوات تمكن مسؤولو المخيم من تحقيق خطوات مقبولة منها إحلال الكرافانات مكان الخيم بما يؤمّن الحد الادنى المطلوب حسبما سمعنا من كثير من اللاجئين على مستوى توفير الغذاء وطريقة توزيع الحصص، خاصة بعد ان تحول المخيم الى اعتماد تجربة الدعم النقدي عبر ضخ «الكاش»، أو من خلال بطاقات ممغنطة يمكن استخدامها في اجهزة متصلة الكترونيا بـ«داتا» البصمة، كما طورت شبكتا المياه والكهرباء فيه، وتم تزويد جميع الوحدات بأجهزة تدفئة مع استمرار الحاجة الى التزود بالغاز لتشغيلها.

وقدم وايت شرحا حول العمل المستمر على هذه التحسينات لافتا الى ان الوحدات كانت تتلقى المياه عند انشاء المخيم عبر الشاحنات الى ان بدأ مشروع مد الانابيب والمتوقع ان يساهم بنهاية 2018 في توصيل الماء الى كل ارجائه.

واشار الى ان انشاء «سوبر ماركت» ليتاح للناس شراء ما يلزمهم عبر نظام «الكاش» الذي يعد اول تجربة من نوعها في تاريخ المخيمات قد حقق نتائج فعالة اقتصاديا على مستوى التوفير وحسن التدبير والاستهلاك، وانعش نوعا ما الحركة في داخل حدود الزعتري، الى جانب منحه اللاجئين شعورا بالحرية خاصة على مستوى التغذية، فالكثير منهم يحبون ان يطبخوا طعامهم لا ان يؤتى اليهم كل يوم بطعام قد لا يرغبونه.

وفي حديثها إلى وايت، اعربت الرئيسة التنفيذية لـ«زين» إيمان الروضان عن بالغ اعتزازها بما تلقاه الكويت من تقدير وامتنان من مسؤولي وسكان المخيم، مؤكدة ان «زين ـ الكويت» وفريقها متحفزون لمزيد من العمل والتعاون مع الأمم المتحدة وارادوا ان تتزامن الزيارة مع احتفالات الكويت الوطنية لما في ذلك من دلالات، وان تكون على درب مسيرة عطاء أمير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

كما وجهت الروضان تحية الى الاردن وشددت الروضان على ضرورة تنويع الانشطة والمبادرات.

بدورها، قالت د.حمدان ان اهمية دور الكويت لا تقتصر على ما قدمته ولا تزال من مساعدات وانما تشمل دورها في تحفيز الدول على الدعم وعدم التلكؤ عبر اتخاذ خطوات مهمة مثل مؤتمرات المانحين، وشكرتها على ثقتها بالمنظمة الدولية، مضيفة: ونحن اكثر سعادة اليوم برؤية «زين» كنموذج لدور القطاع الخاص الكويتي في المساهمة بإنجاح مهام المفوضية ودورها الانساني

.«شانزيليزيه» الزعتري

وقبل انتقال الوفد للقيام بجولة على بعض اهالي المخيم واسواقه وبينها شارع البقالات التجارية الذي اشتهر باسم «الشانزيليزيه» تحدث النقيب عطاالله مشاقبة عن دور السلطات الاردنية في حفظ الأمن والنظام داخل المخيم واكتسابها ثقة السكان الذين اصبحوا لا يترددون في نقل شكاواهم الى الشرطة عند تعرضهم لأي مضايقات او اعتداءات.

إخوتنا

مادام هناك إخوة لنا في الإنسانية يعانون ويتألمون في أي بقعة على وجه الأرض فهذه مشكلتنا.. نعم مشكلتنا جميعا وواجبنا المساعدة على حلها، وكل وفق استطاعته.هذه كانت رسالة «زين» في هذه الزيارة للأردن ليكون كل العالم كما تريده «عالما جميلا» بابتسامات أطفاله وطموحات شبابه وطمأنينة كباره.

أعضاء الوفد

ضم الوفد كلا من: الرئيسة التنفيذية لشركة زين ـ الكويت إيمان الروضان

٭ المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي

٭ مديرة الاستدامة هيا المانع

٭ إخصائي الاعلام الاجتماعي فيصل الراجحي.

وضم فريق مفوضية اللاجئين:

٭ رئيسة مكتب المفوضية في دولة الكويت د. حنان حمدان

٭ مساعدة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية في الكويت لولوة التركيت.

٭ مسؤول علاقات القطاع الخاص في المفوضية شادي غرّاوي.

وشاركت في الزيارة الإعلامية المتخصصة في تغطية القضايا الإنسانية في «كونا» الزميلة أروى الوقيان.

مساهمات الكويت.. تجعلها أكبر متبرع مقارنة بعدد سكانها

لفت مسؤولو مفوضية اللاجئين إلى ان الكويت استضافت 3 مؤتمرات دولية للمانحين لدعـــم اللاجئـين السوريين، و9 اجتماعات متتالية لكبار المانحين، وهي آلية سعت من خلالها إلى الاستمرار في حشد الدعم الدولي للقضايا الإنسانية وخاصة اللاجئين السوريين.

كما اشتركت في تنظيم مؤتمر «سورية والمنطقة» الذي عقد في لندن، وخلال 2013 - 2016 لتصبح أكبر متبرع مقارنة بعدد أفراد الدولة، وضمن المتبرعين العشرة الأوائل للمفوضية، بتبرعها بأكثر من 360 مليون دولار أميركي لصالحها.

واضافوا: «لولا القيادة الكويتية، لكنا نعاني من نقص في التمويل بشكل مأساوي»، موضحين ان الكويت كانت وما زالت من أوليات الدول التي استجابت للأزمات الإنسانية ونداءات المفوضية الإنسانية عبر السنوات.

أعباء كبيرة على الأردن

تُلقي أزمة اللاجئين بعبء كبير جدا على اقتصاد المملكة الاردنية وبنيتها التحتية في ظل ازمة اقتصادية عالمية خانقة في الاصل. واكد الخبراء الامميون ممن قابلناهم ان حجم المساعدات الدولية يقل كثيرا عن المطلوب لمواجهة ازمة لجوء بحجم الأزمة التي يواجهها الاردن، فقد نجح البلد في التعامل معها على صعيد حفظ استقراره وامنه وسلامة اللاجئين، ولكن من الناحية الاقتصادية كانت الاضرار كبيرة جدا عليه.

شكر وتقدير

نتوجه باسم «الأنباء» بكل الشكر والتقدير إلى شركة «زين» على جهودها الإنسانية التي ليست بغريبة عليها وعلى مسؤوليها وإدارتها، والشكر موصول إلى جميع الجهات في الأردن والمؤسسات الدولية على تعاونهم وحسن استقبالهم وانجاحهم للزيارة.

مساعدات «زين»

في إطار دعمها للاجئين السوريين، قامت «زين» مؤخرا بجمع اكثر من 10.5 أطنان من الملابس لصالح اللاجئين السوريين، وذلك خلال حملة التبرع بالملابس التي نظمتها بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، بالإضافة الى ارسال فريق تطوعي من موظفيها الى لبنان بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي، والذي قام بزيارة العديد من المشاريع من ضمنها زيارة مشروع المخابز اللبنانية وزيارة مستشفى دار الزهراء للأطراف الصناعية وزيارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي المتخصص في غسيل الكلى وزيارات ميدانية الى مخيمات اللاجئين وزيارة مشروع محطة المياه ومشروع العزل الحراري الى جانب توزيع المواد العينية والاغاثية على خمسة مخيمات مختلفة.

كما تدعم «زين» الهيئات الدولية في اعمالها الموجهة لمساعدة اللاجئين في مجالات التعليم، وقد قدمت سلسلة من المساهمات في هذا الاطار لمساعدتهم في اكتساب المعرفة والمهارات المختلفة.

وشكلت هذه الزيارة الميدانية فرصة لإطلاق حملة توعوية وتعريفية بواقع حياة اللاجئين ومدى حاجتهم الى تأمين مستقبل افضل لهم.

٦٥٫٣ مليون لاجئ في العالم بينهم 4.8 ملايين سوري

تشير دراسات المفوضية إلى ان عدد اللاجئين في العالم 65.3 مليوناً.. 53% منهم جاءوا من 3 دول: سورية والصومال وأفغانستان.

وعدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها بلغ 4.8 ملايين لاجئ، منهم أكثر من مليون لاجئ في لبنان، و655 ألف لاجئ في الأردن، و2.8 مليون في تركيا، و230 ألف لاجئ في العراق، وبلغت التغطيات المادية للاحتياجات الإنسانية 59%، وعدد النازحين في داخل سورية نحو 6.5 ملايين شخص.

احتياجات سكان مخيم «الزعتري»

تبلغ مساحة مخيم الزعتري نحو 5.3 كم2.

وبحسب الإحصائيات الدولية وإلى جانب تكاليف التعليم والطبابة تبلغ كلفة كل منزل متنقل مسبق الصنع في المخيم 24 ألف دولار أميركي، ويحتاج كل فرد يوميا إلى وحدات غذائية توفر 2100 كيلو كالوري (سعرة) و35 ليترا من المياه.

وتجدر الإشارة إلى ان نحو 57% من سكان المخيم تقريبا هم دون الـ 24 عاما.

ويبلغ معدل الولادات 80 مولودا في الأسبوع، وعدد المراجعات الطبية نحو 15000 أسبوعيا.

٢١ مدرسة وأكثر من 25 ألف طالب

توجد في المخيم ٢١ مدرسة توفر فرصة الدراسة لاكثر من 25 الف طالب بعضها بنظام الدوامين، لكن الطلبة يواجهون صعوبات في المناهج، كما يتم تأمين بعض الدورات التدريبية لنحو 3500 شاب وفتاة.

مفوضية اللاجئين

أنشئت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 4 ديسمبر من العام 1950، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتقضي ولاية المفوضية بقيادة وتنسيق العمل الدولي لحماية اللاجئين وحل مشاكلهم في كل أنحاء العالم، كما تسعى المفوضية لضمان تمكين كل شخص من ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة التطوعية إلى الوطن أو الاندماج محليا أو إعادة التوطين في بلد ثالث، وتقدم المفوضية لمن توليهم رعايتها حلولا على صعيد الحماية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين.

وشهدت العلاقة بين المفوضية ودولة الكويت تاريخا طويلا من التعاون المشترك، على المستويين الرسمي والشعبي.