الكلية تضم 5 أقسام علمية وهي الصحة البيئية والمهنية وعلم الأوبئة والإحصاءات الحيوية والسياسة والإدارة الصحية وممارسة الصحة العامة والعلوم الاجتماعية والسلوكية

منح درجة البكالوريوس في الصحة ودراسات المجتمع والبرنامج يشمل 4 تخصصات

ستقوم الكلية بإنشاء برنامج الدكتوراه في الصحة العامة كبرنامج مهني يعتمد على التدريب الميداني مستقبلاً

برنامج التعليم المهني المستمر يطمح إلى تطوير دورات قصيرة يستفيد منها الموظفون في منتصف حياتهم المهنية أعلن عميد كلية الصحة العامة بجامعة الكويت د.ناصر بهبهاني ان الدراسة في الكلية ببرنامج البكالوريوس في الصحة ودراسات المجتمع ستبدأ سبتمبر المقبل، والتي ستضم 4 تخصصات، مؤكدا ان برنامج الماجستير في الصحة العامة سيقدم في 2018 كما ان الكلية ستقوم بإنشاء برنامج الدكتوراه في الصحة العامة. أعلن عميد كلية الصحة العامة بجامعة الكويت د.ناصر بهبهاني ان الدراسة في الكلية ببرنامج البكالوريوس في الصحة ودراسات المجتمع ستبدأ سبتمبر المقبل، والتي ستضم 4 تخصصات، مؤكدا ان برنامج الماجستير في الصحة العامة سيقدم في 2018 كما ان الكلية ستقوم بإنشاء برنامج الدكتوراه في الصحة العامة.

وكشف بهبهاني ان اهداف كلية الصحة العامة ورؤيتها ورسالتها في المجتمع تركز على حماية الصحة وتعزيزها لجميع الأفراد والمجتمعات في الكويت ومنطقة الخليج، مشيرا الى ان الكلية تضم حاليا 8 من اعضاء هيئة التدريس، وفي القريب سينضم للكلية نحو 4 اعضاء جدد، وسيزداد العدد تدريجيا بالاضافة الى ان الكلية ابتعثت نحو 6 مبتعثين من الكويتيين لنيل شهادة الدكتوراه في مختلف مجالات الصحة العامة من اجل تعزيز الامكانيات البشرية لدى الكلية لسد احتياجاتها المستقبلية.

وذكر بهبهاني انه سيتم توفير مقر مؤقت لكلية الصحة العامة في مدرسة حفصة بمنطقة حولي لحين الانتقال مستقبلا الى الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية والعديد من الامور التي تحدثنا فيها مع بهبهاني، وإليكم تفاصيل الحوار:





أجرت الحوار: آلاء خليفة



عميد كلية الصحة العامة بجامعة الكويت د.ناصر بهبهانيفي البداية نود إعطاءنا نبذة عن مفهوم الصحة العامة؟

٭ الصحة العامة مفهوم قديم ومتجدد نظرا لان الصحة العامة في السابق كانت تمثل جزءا كبيرا من الرعاية الصحية، ووزارة الصحة في الكويت كانت تسمى وزارة الصحة العامة سابقا، حيث كان التركيز في ذلك الوقت على منع الامراض المعدية والتطعيمات الشاملة ورصد الامراض الوبائية، ولكن مع التقدم والتطور اصبح مفهوم الصحة العامة الجديد لا يقتصر فقط على الرعاية الصحية وانما اصبح المفهوم اشمل واصبحت الصحة العامة تعنى بصحة المجتمعات وليس بعلاج الامراض، والصحة العامة تنظر في تقييم صحة المجتمع بشكل عام، وهناك محددات للصحة ومنها الهواء وجودة المياه ومدى توافر الغذاء الصحي وسلامة مكان العمل والامراض النفسية ايضا نظرا لان العادات والسلوكيات تؤثر على الصحة العامة للانسان فضلا عن توافر اماكن لممارسة الانشطة والتمارين الرياضية، وبالتالي فقد اصبحت الصحة العامة قوة استراتيجية لابد ان تدخل بها جميع مؤسسات الدولة، فهي تعنى بصحة المجتمعات والمؤثرات التي تؤثر على صحة المجتمعات وكيفية تحسينها بالاضافة الى عمل الدراسات التي تؤدي الى فهم افضل للمشاكل التي تؤثر على صحة المجتمعات.

نود تسليط الضوء على كلية الصحة العامة والتي تعتبر احدث الكليات التي انضمت لقافلة كليات جامعة الكويت واهم الاهداف التي تسعى لتحقيقها؟

٭ تعد كلية الصحة العامة أحدث إضافة لكليات مركز العلوم الطبية في الجابرية بجامعة الكويت حيث تأسست في الأول من ديسمبر لعام 2013 بموجب المرسوم الأميري رقم 307 اما الهدف من انشاء الكلية فهو تعزيز تطوير المفهوم الجديد للصحة العامة وتدريب كوادر سواء طلبة جدد من خلال برامج اكاديمية سواء على مستوى البكالوريوس او الماجستير والدكتوراه وتدريب الكوادر الحالية في مختلف مجالات الصحة العامة من خلال عمل دورات قصيرة، ومن اهداف الكلية كذلك رفع الوعي الصحي بين افراد المجتمع ولا نعني فقط الوعي بكيفية علاج الامراض وانما تثقيف المجتمع بكيفية الوقاية من الاصابة بالامراض «الوقاية الاولية».

ومتى ستبدأ الدراسة في الكلية؟

٭ لقد تم تحديد الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2017/2018 لالتحاق الدفعة الأولى من الطلبة ببرنامج البكالوريوس.

وماذا عن رؤية ورسالة كلية الصحة العامة للسنوات القادمة؟

تقوم رؤية الكلية على تدعيم الريادة في الاستجابة لتحديات الصحة العامة في الكويت ومنطقة الخليج من خلال تعزيز التعليم المعني بذلك بالإضافة للبحوث ذات الجودة العالية والممارسة المبنية على البراهين، كما تلتزم رسالة كلية الصحة العامة بحماية الصحة وتعزيزها لجميع الأفراد والمجتمعات في الكويت ومنطقة الخليج.

وكيف يمكن تحقيق تلك الرؤية والرسالة ؟

٭ سيتم تحقيق ذلك من خلال توفير التعليم والتدريب المهني المتعلّق بذلك، وإجراء البحوث ذات الصلة لمواجهة التحديات الصحية الوطنية والإقليمية، والانخراط في التدخلات التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة وكذلك عن طريق تشجيع الدراسات التي تهتم بتعزيز الثقافة الصحية لدى السكان، وتدعيم السياسات لحماية الصحة وتعزيزها.

كما ان كلية الصحة العامة تقوم على قيم اساسية ابرزها مبدأ أن الصحة حق مُكتَسَب للإنسان كما هو واردٌ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا المبدأ هو البوصلة لكل الجهود التي تبذلها كلية الصحة العامة كما ستكون ثمة مراعاة لقيم العدالة الاجتماعية والخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع، وإشراك المجتمع والأفراد والنشر النزيه للمعلومات والتميّز في مجالي التعليم والكفاءة المهنية، والنهج القائم على البراهين لحل مشاكل الصحة العامة.

أقسام الكلية

د. ناصر نود تسليط الضوء على الأقسام العلمية والبرامج الأكاديمية في كلية الصحة العامة؟

٭ تحتوي الكلية على خمسة أقسام علمية تُمثّل القدرات الأساسية للكلية وتتماشى مع متطلبات الاعتماد الدولي وهي:

قسم الصحة البيئية والمهنية، قسم علم الأوبئة والإحصاءات الحيوية، قسم السياسة والإدارة الصحية، قسم ممارسة الصحة العامة وقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية.

أما من جانب البرامج الأكاديمية، فستمنح الكلية درجة البكالوريوس في الصحة ودراسات المجتمع ويقوم هذا البرنامج بإعداد الطلبة لممارسة وظائف حاليّة ومُستحدثة في الهيئات الحكومية والخاصة وسيجري التركيز على المهارات المتعلقة بالصحة العامة وتعزيز الصحة ومهارات البحث والتحليل وتقييم صحة المجتمع ويشمل هذا البرنامج أربعة تخصصات وهي:ممارسة الصحة العامة،أبحاث الصحة، إدارة الرعاية الصحية، وتنمية المجتمع وسيكون خريجو برنامج البكالوريوس مهيئين للدخول في مجموعة من الوظائف المَعْنِيِّة بالصحة في القطاعين العام والخاص، وقد تم اعتماد البرنامج من قبل اللجنة العلمية بجامعة الكويت وفي القريب العاجل سيتم اعتماده من قبل مجلس الجامعة لتبدأ الدراسة به في سبتمبر 2017.

الدراسات العليا

وهل من ضمن خطط الكلية طرح برامج للدراسات العليا في المستقبل؟

٭ فيما يتعلق بالدراسات العليا، ستعتمد الكلية على درجة الماجستير في الصحة العامة بصفتها برنامج الدراسات العليا الأساسي والذي يُعتبَر حجر الأساس لأي كلية صحة عامة كما هو متعارف عليه في جميع أنحاء العالم وسيتم طرح تخصصات عديدة في ماجستير الصحة العامة كتخصص الصحة البيئية والمهنية وتخصص الإدارة والسياسات الصحية وستبدأ الدراسة به في سبتمبر 2018

كما ستقوم الكلية بإنشاء برنامج الدكتوراه في الصحة العامة كبرنامج مهني يعتمد على التدريب الميداني، بالإضافة للأبحاث والدراسات كذلك ستقوم الأقسام المختلفة بتطوير المزيد من برامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة والمتعلقة بالصحة العامة.

هل تم الانتهاء من اختيار اعضاء هيئة التدريس بالكلية؟

٭ تضم كلية الصحة العامة حاليا 8 اعضاء هيئة تدريس، وفي القريب سينضم للكلية حوالي 4 اعضاء جدد وسيزداد العدد تدريجيا، بالاضافة الى ان الكلية ابتعثت حوالي 6 مبتعثين من الكويتيين لنيل شهادة الدكتوراه في مختلف مجالات الصحة العامة من اجل تعزيز الامكانات البشرية لدى الكلية لسد احتياجاتها المستقبلية.

وبالتأكيد سيكون هناك موقع للكلية في مدينة صباح السالم الجامعية، لكن هل تم توفير مقر مؤقت للكلية حاليا؟

٭ في الوقت الحالي يحتوي موقع الجابرية على المكاتب الإدارية، بالإضافة إلى المختبرات والفصول الدراسية على أن تشغل الكلية قريباً موقعاً آخر في منطقة حولي يشمل العمادة ومكاتب الهيئة الأكاديمية في مدرسة حفصة لكي تكون مقرا مؤقتا للكلية، ولكن نأمل ان يتم عمل جسر مكيف لربط الحرم الجامعي في الجابرية بالحرم الجامعي في حولي للتسهيل على الطلبة، كما نامل ان يلقى هذا المشروع الدعم الكافي من جهات الدولة المختلفة.

ترى ان التحدي الكبير الذي سيواجه الكلية ليس في برامجها الاكاديمية التي هي قريبة من البدء ولكن في الانطلاق بالبحوث الاكاديمية الممتازة ذات الجودة العالية التي تؤدي الى فهم افضل لمشاكل المجتمع الصحية، حدثنا عن هذا الامر؟

٭ هناك جانبان مهمان للهيئة الاكاديمية، جانب البرامج الاكاديمية وجانب البحث العلمي، والجانب البحثي هو جناح مهم جدا لأي مؤسسة اكاديمية فيما يخص جودة البحوث وخدمة المجتمع من خلال تلك البحوث وما يسمى بـ «البحوث التطبيقية» والامثلة على ذلك كثيرة منها نظام رصد الامراض والتقرير الدوري للصحة والذي يحتاج الى تطوير يمكن تحقيقه عن طريق الابحاث.

التعليم المستمر

حدثنا عن التعليم المستمر والتواصل مع المجتمع من خلال كلية الصحة العامة؟

٭ يطمح برنامج التعليم المهني المستمر إلى تطوير دورات قصيرة يستفيد منها الموظفون في منتصف حياتهم المهنية وتتيح لمن يجتازها بنجاح الحصول على شهادات معْتمَدَة وسوف تشتمل هذه الدورات على مختلف مجالات الصحة العامة مثل الإدارة الصحية ومراقبة الصحة العامة وتقييم المجتمعات والتدخلات المتعلقة بتعزيز الصحة وطرق البحث والإحصاء الحيوي، كما تهدف الكلية إلى إشراك المجتمع الكويتي من خلال برامج التوعية المجتمعية، والتي سوف توفر فرصاً للطلبة للمشاركة واكتساب الخبرات وإجراء البحث العلمي الميداني وهذا أيضاً من شأنه تعزيز خدمة المجتمع التي تمثّل ركيزة مهمة من رسالة جامعة الكويت.

أقسام «الصحة» بالمستشفيات

كيف ستساهم كلية الصحة العامة في تحسين اقسام الصحة العامة في المستشفيات في الكويت؟

٭ ستقوم كلية الصحة العامة بتخريج كوادر وطنية تعمل في وزارة الصحة مستقبلا، وبالتاكيد فان تلك الكوادر بما ستحمله من علم وتدريب وتاهيل ستساهم في تطوير وتحسين اقسام الصحة العامة في مراكز العمل المختلفة بالوزارة ونحن نتعاون حاليا مع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان كما ان لجنة المناهج في الكلية تضم ممثلين من وزارة الصحة لكي يتأكدوا ان المنهج التدريسي يمثل احتياجات وزارة الصحة وتم عقد اجتماع مع مديري الادارات المركزية بوزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم من مخرجات البرنامج والكوادر التي ستخرجها الكلية لن يقتصر توظفيها على وزارة الصحة فقط وانما ستستفيد منها عدة جهات مثل هيئة الغذاء ومركز دسمان للسكري والقطاع الخاص لاسيما بعد زيادة عدد المستشفيات الخاصة في الكويت مؤخرا.

ما ابرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في الكويت بشكل عام ومستقبلها، وما الحلول المقترحة لمواجهتها؟

٭ ابرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية بشكل عام هي زيادة نسبة الامراض غير المعدية (الامراض المزمنة) وعلى رأسها مرض السكري وامراض ضيق الشرايين والقلب وامراض الجهاز التنفسي المزمنة وللحد من تلك التحديات يمس الكثير من العادات السلوكية للافراد، ومن اجل تطوير الصحة لابد من تحسين العادات اليومية للمجتمع بشكل عام وهذا يعتبر التحدي الاكبر بالا يتم التركيز فقط على علاج الامراض بعد حدوثها وانما خلق مجتمع صحي تقل فيه نسبة الامراض.

الصحة العامة لم تعد خيارا استراتيجيا وانما ضرورة وطنية ملحة ولاسيما في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والدولية، فكيف ستسهم كلية الصحة العامة في تحقيق ذلك الامر؟

٭ لابد ان تكون الصحة العامة اولوية لجميع سياسات الدولة ولابد من تعزيز هذا المفهوم وتطبيقه، وكلية الصحة العامة تلعب دور القائد لتعزيز هذا المفهوم ونشره في المجتمع.

ما كلمتكم لطلبة المرحلة الثانوية وتشجيعهم على الالتحاق بكلية الصحة العامة بجامعة الكويت؟

٭ نتمنى التوفيق لجميع طلبة المرحلة الثانوية ونشجع الراغبين منهم في دراسة الصحة العامة على الالتحاق بالكلية من خلال برنامج بكالوريوس الصحة ودراسات المجتمع ومدته 4 سنوات ويضم 4 تخصصات وهو مجال جديد في الكويت وهناك حاجة في سوق العمل لمثل تلك التخصصات، حيث ان خريجي كلية الصحة العامة يعتبرون الصف الثاني الذي يدعم الاطباء وتكون لديهم خبرة في عمل ابحاث الصحة وخريج البرنامج لا يعالج ولكن يضع خططا لبرامج التوعية وتكون لديه خبرة في ادارة المراكز الصحية وطرق تعزيز الصحة بما يساند الاطباء في الادارات المركزية والمراكز الصحية، ولقد قمنا بتقديم دراسة لديوان الخدمة المدنية من اجل تحديد افضل المسميات لخريجي كلية الصحة العامة وذلك حرصا على مستقبل خريجي الكلية وقطعنا شوطا مع ديوان الخدمة المدنية في سبيل ان تكون هناك مسميات وظيفية لخريجي برنامج الصحة العامة.