وجه محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تعليماته لعدد من المسؤولين المختصين بالمحافظة بدعوة المديرين العامين لعدد من الجهات المعنية بالخدمات ومختاري المناطق والتنسيق لإقامة لقاءات موسعة شهريا مع الأهالي بديوان عام المحافظة، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها، مشددا على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والمسؤولين في كل القطاعات، لاسيما أنها ركيزة أساسية لتطوير مستوى الخدمات.

وبين الحمود أن هذه اللقاءات تأتي بهدف تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقي واستعراض المشكلات والقضايا التي تحظى بأولوية لدى جميع أهالي محافظة الفروانية وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل بلورة صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين المحافظة والجهات المختصة والمجتمع.

وأكد أن محافظة الفروانية تضع نصب أعينها تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين تنفيذا للنهج التنموي الشامل الذي تنشده القيادة الرشيدة، مشيرا إلى سعي المحافظة باستمرار لتطوير مستوى أدائها والارتقاء به، لاسيما حرصها على إقامة خطوط تواصل دائم ومستمر مع أهالي المحافظة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ملاحظات واقتراحات الأهالي بشأن مستوى الخدمات موضع عناية واهتمام، وذلك للوصول إلى تعزيز الثقة بين الأهالي ومحافظة الفروانية.

يذكر أن محافظة الفروانية قد أقامت العديد من اللقاءات السابقة بحضور عدد من الوزراء المعنيين والأهالي بناء على دعوة المحافظ الشيخ فيصل الحمود للتعرف على عدد من المشكلات والعمل على حلها.