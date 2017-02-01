أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان أهمية مبادرة «الكل يعرف» في تعريف المواطنين بالمشروعات المنفذة من الوزارة والإنجازات المتحققة على أرض الواقع.

وقال الحصان لـ «كونا» على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها عدد من المواطنين لمقر أعمال وصلة الدوحة المندرجة ضمن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد إن تلك المبادرة التي يتبناها قطاع هندسة الطرق بالوزارة تسعى إلى استقطاب الزوار لتفقد أعمال المشروعات التي نعمل على تنفيذها.

وأضاف أن الزوار استمعوا خلال الزيارة إلى شروحات من المعنيين بالشركة المنفذة لأعمال المشروع حول أعماله ومدى الإنجاز المتحقق كذلك الغرض من هذا المشروع المهم كما تفقدوا مصنع تركيب القطع الأسمنتية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تركيب 120 قطعة خرسانية رئيسية فضلا عن تجهيز العديد من القطع الأسمنتية في ساحة الصب لتركيبها في الوقت المحدد لها.