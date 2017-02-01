بدأت «مهندسون بلا حدود» فرع الكويت وبدعم استراتيجي من وزارة الدولة لشؤون الشباب بتجميل وتجديد مرافق ممشى منطقة الجابرية بالتعاون مع الجمعية التعاونية بالمنطقة.

وأوضحت رئيس «مهندسون بلا حدود - الكويت» م.زينب قراشي أن هذه المبادرة تهدف الى تطوير ممشى الجابرية الذي يمتد من طريق الملك فهد وحتى طريق الفحيحيل، لافتة الى أن عمليات التطوير ستشمل صيانة مرافق الممشى مثل الكراسي وإنشاء كراس جديدة باستخدام مواد معاد استخدامها وصيانية أقواس الإنارة وإعادة تخطيط وتنظيف الممشى، بالإضافة إلى وضع لوحات تحوي نصائح إرشادية عليه، وسيتم تخضير جزء من الممشى من خلال زراعة الشتلات. وأكدت أن هذه المبادرة تتم بدعم ورعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب وأنها تمثل حرص «مهندسون بلا حدود - الكويت» على المساهمة في تطوير المرافق المجتمعية وتنميتها بما يتوافق والاحتياجات السكانية وبما هو متاح من موارد مادية وبشرية.