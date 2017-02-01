محمد راتب

شدد مؤسس حملة الكويت واحة خضراء عبدالعزيز الشطي على أن هناك الكثير من المخلفات التي وصلت إلى جزيرة أم النمل، والتي استدعت التوجه الفوري إليها لحمايتها وعدم السماح بانتشارها من الشواطئ القريبة خصوصا شاطئ عشيرج بسبب ارتفاع المد الذي يعمل على نقلها بسرعة كبيرة.

وأشار في تصريح خاص لـ «الأنباء» خلال تنفيذ الحملة الوطنية لحماية جون الكويت على شاطئي عشيرج وجزيرة أم النمل إلى أنه فور تلقينا أنباء بوجود مخلفات في شاطئ عشيرج قمنا بالتحقق من الأمر ليتبين أن السبب وراء ذلك هو جزيرة ام النمل التي قمنا باستئذان محافظ العاصمة للتوجه إليها والقيام بعمليات التنظيف لها وحمايتها من الأخطار.

وبين أن الحملة انطلقت برعاية محافظ العاصمة، وهي تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد والوقت، موضحا أن الجهود جميعها تطوعية بمشاركة المحافظة وبعض الجهات الحكومية كالداخلية وقطاعاتها والبلدية والهيئة العامة للبيئة وبعض الشركات المهتمة بالشأن البيئي.

وتابع الشطي: اننا نعمل منذ 7 سنوات بجهود ودعم شخصي في جميع المجالات، إلا أننا منذ عامين قمنا بإطلاق الإنذار لحماية جون الكويت الذي يمثل ثروة سمكية هائلة ومصدرا أساسيا لمياه الشرب في الكويت، مبينا أن حملة الكويت واحة خضراء غيرت مفهوم العمل التطوعي للانتقال إلى العمل الميداني.

وبين أننا مهما فعلنا فلن نوفي الكويت حقها، ولكننا نطمح الى أن يكون هناك داعمون لمشروعاتنا البيئية، فمساحة الجون 814 كلم2 وقد قمنا العام الماضي بالعمل لمدة 6 أشهر والعام الحالي من المقرر العمل أيضا 6 أشهر حتى يتم الانتهاء من تنظيفه بشكل كامل.

وبسؤاله عن رصد مخالفات من قبل بعض الجهات، قال الشطي: نحن نؤمن بأن الكويت خط أحمر، وأي مخالفة سنبلغ الجهات عنها، سواء من الشركات أو أي جهة، وقد رصدنا الكثير منها في الصليبخات وخاصة مخلفات البناء، وتواصلنا مع شرطة البيئة بقيادة المقدم حسين العجمي، الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه على الرغم من قلة عددهم، ولكنهم يغطون الكويت كلها.