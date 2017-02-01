المطيري: المركز يتسع لـ 500 نزيلة وقد سمحنا للنزيلات باصطحاب أطفالهن



محمد راتب

شدد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان على أهمية تطبيق قانون العمالة في القريب العاجل، مشيرا إلى طروء تحسن على مركز الكويت عالميا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحسين الخدمات المقدمة للعمالة لديها، حيث استطاعت القفز درجة واحدة في المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها السفير الأميركي في مركز إيواء العمالة الوافدة يرافقه مدير المركز د.فلاح المطيري ونائب الملحق السياسي في السفارة الأميركية لويد فريمان، واختصاصي الشؤون السياسية في السفارة الأميركية أحمد فوزي والمسؤولة الإعلامية لدى السفارة رشا البديري.

وثمن سيلفرمان الاهتمام والرعاية الكبيرين اللذين يقدمان للنزيلات في هذا المركز، واهتمام الكويت بالعمالة الوافدة وتوفيرها الرعاية القانونية والطبية وتأهيلهن للاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أنها خطوة مميزة من الحكومة والدولة في تأسيس مثل هذا المركز، بالإضافة إلى أن هناك أهمية قصوى لتطبيق قانون العمالة الذي أقره البرلمان، داعيا الحكومة إلى الإسراع في ذلك.

وردا على سؤال حول تحسين صورة الكويت عالميا وترتيبها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، قال السفير سيلفرمان: إن وجود مثل هذا المركز ساعد في تحسين مستوى الكويت عالميا، حيث كانت في الفئة الثالثة وأصبحت في الفئة الثانية، ما يعني أن الكويت تقدمت مستوى واحدا، وهذا التحسن ملحوظ للغاية وندعوها للاستمرار والمتابعة.

وتابع: ان مثل هذا التحسن يأتي من كون الدول تعي أن لديها مشكلة في هذا الجانب، ينبغي إيجاد حلول لها، موضحا أنه سمع كثيرا عن المركز، ولذا أراد أن يقوم شخصيا بزيارته والاطلاع على الخدمات المقدمة فيه.

من جهته، قال مدير مركز إيواء العمالة الوافدة د. فلاح المطيري: إن زيارة السفير الأميركي تأتي في إطار دعم جهود الكويت في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإيجاد حلول لمشاكل العمالة الوافدة عموما، فهذه ليست الزيارة الأولى وإنما سبقتها زيارات عديدة، وجميعها لتثمين جهود الكويت في هذا الجانب.

وبين أن المركز خاص بالنساء حاليا ولكننا قمنا إنسانيا باستقبال النزيلات مع أطفالهن، حتى لا تتم التفرقة بينهم وإحداث مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز هي 500 نزيلة، وهناك 300 فقط في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بمدة الإقامة ذكر أنها ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ولكن في الحالات الاستثنائية التي تتعلق بالأجور واسترداد جواز السفر والحصول على المال، فإننا لا نحدد وقتا، بالإضافة إلى أن الإيواء اختياري، والمركز ليس مكانا لحجز الحريات، وطلب الإيواء مقدم من العاملة نفسها، والخروج يكون بتقديم طلب أيضا.

وردا على سؤال حول أهم الخدمات التي يقدمها المركز قال المطيري إننا نقدم الخدمات الإيوائية مع توفير الوجبات الغذائية والمستلزمات الشخصية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية القانونية وتوفير محامين بالمجان للترافع في حال وجود مشاكل في الأجور المتأخرة أو الإخلال في عقد العمل، مع الرعاية الطبية وحتى العمليات الجراحية تحال للمستشفيات.

وشدد على أن الكويت لا تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر وإنما هي مشكلة الدول المصدرة للعمالة والتي لديها مكاتب متخصصة بهذه الأمور، موضحا أن أكثر الجنسيات الموجودة لدينا هي السريلانكية في المركز الأول ثم الفلبينية بالإضافة إلى الجنسيات الأفريقية.

السفير الأميركي يشيد بالمبادرات الإنسانية الكويتية

نثمّن جهود جمعية الهلال الأحمر في إغاثة النازحين بالعراق واليمن واللاجئين السوريين

أشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان بالمبادرات الإنسانية للكويت وأثرها الإيجابي على مسيرة العمل الإنساني الدولي والإقليمي.

وقال السفير سيلفرمان في تصريح صحافي أمس عقب لقائه والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير إن الكويت من الدول الداعمة للعمل الإنساني في أبعاده الدولية ولها دور ريادي وبارز في هذا المجال.

وثمن الجهود التي تضطلع بها الجمعية في إغاثة النازحين في العراق واليمن واللاجئين السوريين في دول الجوار لسورية ووقوفهم بجانب المحتاجين في محنتهم الراهنة.

وذكر أنه يتابع بتقدير تحركات الهلال الأحمر الكويتي الميدانية على الساحات اليمنية والعراقية والسورية ومواكبتها للوضع الإنساني المتدهور والتعامل معه بمسؤولية وكفاءة عالية.

وأضاف سيلفرمان أنه اطلع على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الكويتي في الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان مشيرا إلى أنها جهود متميزة في العمل الإنساني والإغاثي.

وأفاد بأن هذه الجهود أصبحت عنصرا فاعلا من عناصر المواجهة القوية للتحديات الإنسانية الدولية مبينا أنه بحث مع المسؤولين في الهلال الأحمر مجالات التنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني الدولي.

من جانبه رحب الساير في تصريح مماثل بزيارة السفير الأميركي الى مقر الجمعية حيث اطلع سيلفرمان والوفد المرافق له على جهود الجمعية في كل المستويات الدولية.

كما استعرض الساير جهود الجمعية على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والصومالية والبرامج التي تم تنفيذها حتى الآن في مختلف المجالات مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في عمل الجمعية على الساحتين الدولية والاقليمية.

وأوضح أن الجمعية تقوم بعمل متميز وبكفاءة ميدانية عالية وفعالية كبيرة في التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة ولديها آليات فعالة لتقديم الخدمات المطلوبة.

واكد التزام الجمعية الإنساني تجاه المتضررين في الدول التي تعرضت للكوارث او من صنع الانسان وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للمتضررين.

وبين أن الإغاثة الإنسانية أولوية قصوى بالنسبة للكويت مشيرا إلى أن الجمعية تعمل مع الشركاء والمنظمات الانسانية لايصال المساعدات إلى أكبر عدد من المحتاجين والمتضررين حول العالم.