خطة شاملة لتطوير جميع الموانئ في الكويت

900 مليار دولار رصدتها هونغ كونغ لتطوير وربط موانئ 60 دولة خلال 20 عاماً

فرج ناصر

أكد ممثل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في المؤتمر البحري الاول والاجتماع الاول لقطاع النقل العرب والاجتماع الـ 51 لاتحاد الموانئ البحرية العربية وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل على الدور الكبير للموانئ البحرية في الاقتصادات الدولية، آملا ان يتم من خلال هذا المؤتمر التبادل الاكبر للخبرات بين الدول العربية وان يكون هناك تنسيق متكامل يصب في مصلحة الجميع.

وقال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله: نهنئ انفسنا على مرور 11 عاما مضت على تولي صاحب السمو الامير مسند الامارة ومقاليد الحكم، 11 عاما من الازدهار والتطور العمراني والثقافي وفي شتى المجالات ابرز فيها الكويت كلاعب اساسي في الساحة الدولية، شرّف الكويت وشعبها ونال سموه وسام الانسانية، وتشهد الكويت ولاول مرة المؤتمر البحري الاول والذي تواكبه 4 أنشطة مهمة وهي الاجتماع الاول لقطاع النقل العربي والمشترك والاجتماع الـ 51 لاتحاد الموانئ البحرية العربية وحلقات نقاشية يلقيها خبراء عالميون تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، ومعرض بحري يشارك فيه كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الموانئ والسن والنقل واللوجستيات والملاحة العربية، فأهدافنا كثيرة في هذا المؤتمر العربي المهم اهمها التواصل المستمر كإخوة عرب تجمعنا لغة ودين وعرق، نتقارب في وجهات النظر ونتعاون في مختلف المجالات، ويساعد بعضنا البعض.

وأضاف العبدالله: اتشرف ان اكون رئيسا لقطاع النقل العربي ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية، ادعو الله ان اكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية.

وفي سنة 1955 افتتح المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم ميناء الشويخ والذي الى يومنا هذا وبعد 62 سنة مازال يخدم السفن التجارية بشتى انواعها، الآن بعد طول هذه الفترة نكون جزءا من خطة محكمة اعتمدت من مجلس الوزراء لتشمل تطوير كل الموانئ الثلاثة (الشويخ والشعيبة والدوحة) خلال السنوات القليلة القادمة لتواكب الموانئ العالمية في الجودة الإدارية ومعايير الاداء.

فأساس هذه الخطة هو تطوير العنصر الوطني وتدريبه وصقله ليكون جاهزا على ادارة هذه الموانئ الحديثة في مختلف مجالاتها الفنية والبحرية والهندسية بالاضافة الى المالية والإدارية.

وتكامل الموانئ الثلاثة يحتاج إلى ربطها بمنظومة ذكية تسمح لكل الادارات المعنية بأن تتحكم في كل اعمالهم وعلى حسب اختصاصهم في مجال العمليات البحرية وإدارة محطات الحاويات والبضائع العامة والتعاون المشترك من خلال هذه المنظومة مع كل الجهات ذات العلاقة والمسؤولية والضبطية القضائية والتفتيشية مثل الادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية.

وتابع: طموحنا لن ينتهي عند تنفيذ تلك المشاريع لمؤسسة الموانئ الكويتية ضاعفت ارباحها خلال تولينا الادارة منذ سنتين من 14 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2014/2015 الى 31 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2015/2016 وبإذن الله 42 مليون دينار في نهاية هذه السنة المالية.

وبتنفيذ كامل الخطة والتي تشمل تطوير الاراضي التخزينية الى مدينة لوجستية نموذجية تخدم التجارة المحلية والدولية وتطوير النقع البحرية الى مراس حديثة تخدم سفن الصيد والنزهة ستضاعف مؤسسة الموانئ أرباحها، لتكون جزءا اساسيا من الناتج القومي ومصدر دخل مضاف يخفف عن موردنا الأساسي وهو النفط.

وفي تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر قال العبدالله: تشرفنا بافتتاح المعرض البحري الذي يعقد لأول مرة في الكويت والشرف الاهم هو أن المؤتمر يعقد برعاية صاحب السمو حيث يهدف المؤتمر الى التعاون بين اشقائنا العرب في الاقتصادات البحرية وصناعة الموانئ والتعاون البناء مع الدول المتقدمة في عالمنا أسوة بهونغ كونغ وسنغافورة.

وزاد: الموانئ هي بداية اقتصاد لأي دولة وبالذات الدول الصديقة ونحن اليوم في الكويت وكوني مديرا لمؤسسة الموانئ نأمل أن تكون جزءا من خطة التنمية بتنمية الموانئ الكويتية.

ونعمل بصفة يومية مع المسؤولين في الأمانة العامة لللتخطيط والتنمية في تنفيذ خطتنا ضمن الخطة التنموية ورؤية الكويت الجديدة «كويت 2035» التي اطلقها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث ان ميزانية المؤسسة قد اعتمدت في مجلس الوزراء وهذا يعكس اهتمام الدولة فبتطوير موانئها، كما اننا نستعين بكبرى الشركات العالمية سواء في الاستشارات أو في البناء وهناك مناقصات مفتوحة ومعلنة بكامل الشفافية مبنية على المساواة والعدالة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص وهو هذا الاساس بالنسبة لنا لتحقيق ما يتطلع اليه صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي.

واشار الى ان سبل التعاون المشترك ما بين الدول للربط بين جميع الموانئ سواء كانت بحرية أو جوية أو برية وبدأت الدول بعمل خطة لربط الموانئ بطريق سريعة وسكك حديد ومطارات وواجب علينا نحن في الوطن العربي ان نسعى لذلك خلال زيارتنا وعلمنا ان هونغ كونغ ستنفذ خطة قيمتها لا تقل عن 900 مليار دولار تشمل 60 دولة وخطة واعدة لمدة 20 سنة قادمة لتطوير وربط الموانئ، وواجب علينا ايضا ربط كل وسائل النقل لتوصيل السلعة حيث ان اليوم هناك سهولة في ايصال السلع ونحن نطمح من خلال تطوير الموانئ من خلال عمل مدينة الكويت اللوجستية ومن خلال جذب كبرى الشركات اللوجيستية وكبرى الشركات المتعلقة بربط التجارة العالمية ان يكون لها مقر في الكويت وبدل ان تأتي البضائع خلال فترة طويلة تأتي خلال بضع ساعات.

وقال ان لدينا محادثات مع المسؤولين في هونغ كونغ حول خطة لطريق الحرير وتوريد البضائع من الصين سواء في القطارات ولا يوجد اي شيء بين الكويت والصين بهذا الخصوص.

من ناحيته، اوضح رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنلولوجيا والنقل البحري اسماعيل عبدالغفار ان مؤتمرنا الذي يعقد في الكويت لأول مرة يحمل عنوان «نحو التنمية المستدامة» وتشارك في تنظيمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية سيعزز التعاون والتكاتف المشترك بين الشعوب العربية في جميع المجالات ومن بينها التعاون في النقل البحري والموانئ.

واضاف عبدالغفار ان مؤسسة الموانئ الكويتية تسعى الى تحقيق الاستراتيجية للكويت وتسعى كذلك الى الوصول للخبرات الاقليمية والدولية.