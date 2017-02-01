أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية امس توقيعها عقدا مع إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات لتنفيذ مشروع نظام تفتيش الأمتعة الآلي لمناطق الوزن.

وقالت الإدارة في بيان صحافي إن المشروع بمقتضى العقد والذي وقعه عن جانب الإدارة العامة للطيران المدني المدير العام للادارة م.يوسف الفوزان سينفذ في منطقتي الوزن الثانية والثالثة وصالة «القادمين» في مطار الكويت الدولي.

وأضافت أن المشروع سيعمل على رفع المستوى الأمني وتسهيل اجراءات الركاب سواء المغادرون أو القادمون، ويهدف المشروع أيضا إلى توريد وتشغيل وصيانة ثلاثة أجهزة تفتيش أمتعة كاشفة للمتفجرات على أن تكون الطاقة التشغيلية للجهاز الواحد 1000 حقيبة في الساعة.

وأشارت إلى أن الأجهزة حاصلة على موافقة واعتماد من هيئة أمن النقل الأميركي والاتحاد الأوروبي للطيران المدني.