دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن إجمالي الأحمال التي تم تمديدها إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 77264.593 كيلو واط قسمت على 7 قطاعات، جاء القطاع الحكومي في المرتبة الأولى منها بإجمالي أحمال بلغ 9935.289 كيلو واط.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع الاستثماري جاء في المرتبة الثانية بإجمالي أحمال بلغ 9426.498 كيلوواط، وفي المرتبة الثالثة جاء القطاع التجاري بإجمالي أحمال بلغ 6753.448 كيلو واط، وفي المرتبة الرابعة جاء القطاع الزراعي بإجمالي أحمال بلغ 3141.980، وأتى من بعده القطاع الصناعي بإجمالي أحمال بلغ 2696.610، وجاء في المرتبة الأخيرة قطاع الرعاية السكنية بإجمالي 2019.437 كيلوواط.

من جانب آخر، واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء إزالة التعديات على إحدى محطات الكهرباء بمنطقة تيماء بمحافظة الجهراء، بالتعاون مع بلدية الجهراء، وفقا لخطة وضعتها الوزارة لتسهيل عمليات الصيانة التي تتم بشكل دوري في جميع المحطات.

هذا، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم إشغال محيط محطات التحويل الثانوية في المناطق المختلفة والتسهيل على فرق الصيانة إجراء أعمالها التي تتم خلال موسم الشتاء في مختلف محافظات الكويت، للمحافظة على عمل المحطات الثانوية بكفاءة عالية وديمومة دون انقطاع.