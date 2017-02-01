جاسم التنيب

كشفت مصادر أمنية أنه وبعد الموافقة على تعيين اللواء الشيخ سالم النواف واللواء منصور العوضي وكيلين مساعدين بوزارة الداخلية من قبل مجلس الوزراء وصدور المرسوم الأميري بذلك، سيصدر قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بتعيين اللواء الشيخ سالم النواف وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية واللواء منصور العوضي وكيلا مساعدا لشؤون مكتب وكيل الوزارة.

وأوضحت المصادر ان الوزارة تعكف على اختيار وكلاء مساعدين لتسكينهم في المناصب الشاغرة، حيث سيتم رفع كشوف بأسماء هؤلاء الوكلاء تمهيدا لتعيينهم في مناصب خلت بتقاعد شاغليها.

وزادت المصادر: لدى وزارة الداخلية حاليا 35 لواء منهم 11 لواء وكيل مساعد وهناك 7 مناصب شاغرة من الوكلاء المساعدين.