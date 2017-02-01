عبدالكريم العبدالله

علمت «الأنباء» من مصادر صحية رفيعة المستوى عن مخاطبة وزارة الصحة لوزارة المالية لتعزيز ميزانيتها بمبلغ

5 ملايين دينار لصرف أجور ومكافآت العمل الإضافي للعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والصحية وبقية مرافق وزارة الصحة الأخرى التي يعمل موظفوها بـ«العمل الإضافي» من «أطباء وإداريين وفنيين وممرضين وغيرهم». وذكرت المصادر ذاتها أن هذا يأتي لسداد أجور العاملين بالعمل «الإضافي» بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية التي لم تصرف لهم منذ اشهر.

وأكدت المصادر أن تسديد أجور العاملين بالعمل «الإضافي» بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية سيساهم في استمرار العمل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وتقليل الازدحام بالمرافق الصحية.