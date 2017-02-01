أسامة أبوالسعود

كشفت مصادر خاصة عن ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري بصدد ترشيح 3 مديرين لمجلس الخدمة المدنية لشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد الذي يتولاه حاليا وكيل وزارة الأوقاف المساعد د.وليد الشعيب، بالإضافة الى منصب وكيل الأوقاف المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، والذي من المتوقع ان يستمر وكيلا مساعدا له بالأصالة. وأوضحت المصادر ان الوزير محمد الجبري سيرشح عددا من أسماء المديرين من بينهم مدير ادارة مساجد الفروانية م.بدر العتيبي ومدير ادارة الشؤون الهندسية ومدير إدارة مساجد الأحمدي بالإنابة م.صلاح الشلاحي ومدير إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف د.ناصر العجمي لشغل منصب وكيل الأوقاف المساعد لقطاع المساجد.