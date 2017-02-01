أجرى وفد من جمعية المحامين الكويتية في مدينة لاهاي أول من امس مباحثات مع نقابة المحاميين الهولندية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية في المجال القانوني.

وقال رئيس الوفد أمين سر الجمعية مهند الساير في تصريح لـ «كونا»: ان هذه الزيارة تسهم في تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة، لاسيما المجال القانوني لمواجهة جميع التحديات.

وأضاف أن العلاقات الكويتية ـ الهولندية متميزة في جميع النواحي لاسيما القانونية منها، مؤكدا أن هذه الزيارة تعتبر من أهم الزيارات التي سعت لها الجمعية لما لها من استفادة كبيرة للجميع وليس للمحامين فقط، موضحا ان الوفد قام بزيارة لمقر شركة البترول الكويتية العالمية في لاهاي، واطلع على أهم الأعمال التي تقوم بها الشركة وأهم الإنجازات التي تحققت.

وتخللت الزيارة ندوة قانونية ألقاها ممثل الكويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي د.طلال العازمي بعنوان «جرائم الأسلحة الكيميائية» تناول فيها أهم مخاطر هذه الأسلحة وعيوب بعض القوانين المختصة بهذا الموضوع.

ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام بزيارات متنوعة لعدة جهات مختصة بهدف تعزيز وتبادل الخبرات القانونية بين البلدين.