قال السكرتير العام لنقابة العاملين في وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري إن النقابة تشكر وزيرة الشؤون هند الصبيح، على سرعة تجاوبها وموافقتها على رعاية وحضور حفل تكريم أصحاب الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام والموظفين بالوزارة ورحبت بحضورها لتكريم الموظفين الذين يعملون بكل جد ونشاط، وحددت يوم الاثنين الموافق 20/3/2017، موعدا لإقامة هذا الاحتفال حيث تعتبر موافقتها على حضور حفل التكريم هو بمنزلة تكريم إضافي لهؤلاء المكرمين والذين يستحقون كل إشادة وتقدير وهذا ليس بغريب على الوزيرة وقوفها بجانب أبنائها وإخوانها موظفي الوزارة وتكريمهم والإشادة بهم مما يساهم في زيادة العمل في وزارة الشؤون، وكذلك بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بجميع قطاعات الوزارة.

وقال إن هذه الحفل هو تكريم لمجموعة متميزة ومختارة من مديرين ومراقبين ورؤساء الأقسام وموظفين من كل إدارة بالوزارة وذلك استمرارا لنهج النقابة السنوي في دعم ومؤازرة وتكريم كل من يقدم عملا ناجحا ومميزا بوزارة الشؤون وكذلك ترسيخا لمبدأ المنافسة الشريفة بين أصحاب الوظائف الإشرافية بالوزارة وموظفي الوزارة.

وأضاف انه كعادة النقابة دائما في تحفيز وتشجيع موظفي الوزارة لبذل المزيد من الجهد والعطاء فالنقابة دائما سباقة في إقامة احتفالات التكريم سنويا لكل من يبذل الجهد والعطاء وكذلك من منطلق الحرص والالتزام بالشراكة بين النقابة والوزارة ولمزيد من التعاون المثمر والبناء بما يصب في المصلحة العامة.