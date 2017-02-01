كريم طارق

أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون د.فاطمة الملا أن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم جميع سبل الدعم اللازم لأبناء القطاع، كاشفة عن العديد من المشاريع التنموية والتطويرية في قطاع الرعاية المدرجة ضمن خطتها، بالإضافة إلى إقامة العديد من الدورات والمحاضرات لموظفي القطاع بشتى فئاتهم بهدف تطوير الخدمات وجعلها اكثر جودة واكثر مهنية.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها صباح أمس على هامش فعاليات رفع علم الكويت بمجمع دور الرعاية الاجتماعية إيذانا بانطلاق الاحتفالات الوطنية، وسط حضور مديري إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية والعاملين والنزلاء.

وأضافت أن فعالية قطاع الرعاية الاجتماعية تحمل طابعا مميزا برفع علم بلدنا الحبيبة الكويت تعبيرا عن مدى سعادتنا بهذه المناسبة الغالية على الجميع، وهي الاحتفال بمرور 56 عاما على ذكرى الاستقلال ومرور 26 عاما على ذكرى تحرير البلاد ليضاف إليها شرف الاحتفال بذكرى مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وأكدت الملا أن تلك الفعالية تأتي في إطار حرص إدارات الوزارة على إعداد البرامج الترفيهية الخاصة للنزلاء في جميع المناسبات والأعياد، وذلك بهدف إدخال البهجة والفرح في نفوس نزلاء القطاع باعتباره جزءا من مسؤولية اداراته، فضلا عن الدورات والمحاضرات التي يقدمها القطاع لنزلائه بهدف تطوير مهارات وقدراتهم وتعديل مفاهيمهم السلوكية، لافتة إلى مشاركة عدد من إدارات في تلك الفعالية التي تسهم في تعزيز وغرس حب الوطن في نفوس ابناء القطاع، متوجهة بأسمى التبريكات والتهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى ولي عهده الأمين نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وإلى جموع الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفالات الوطنية أعادها الله على الكويت باليمن والبركات.