سلطان العبدان

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم الأربعاء إثر عدم اكتمال النصاب على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في 14 فبراير الجاري.

وأضاف في تصريح له قبيل خروجه من المجلسأن الجلسة استهلت اليوم ببند الاسئلة وبعد الإنتهاء من هذا البند انتقل المجلس إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة ، لكن عدم توافر النصاب الكامل لاتخاذ قرارات دفعني لرفعها لمدة ربع ساعة ، وعند العودة لم يكتمل النصاب .

وقال أن مجرد النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب الكويتي

وقبل رفع الجلسة كان مقررا أن يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل والنائب الدكتور وليد الطبطبائي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة غدا الخميس في التاسغة صباحاً لمناقشة موضوع التركيبة السكانية والتوظيف واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد.

فيما ستعقد الاربعاء المقبل الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود .

وكان مجلس الأمة قد بدأ صباح اليوم أعمال جلسته التكميلية لمناقشة الأسئلة البرلمانية.وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بحضور 8 وزراء و14 نائبًا.

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الصحة د.جمال الحربي ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود والنواب خلف دميثير وسعد الخنفور واسامة الشاهين وعادل الدمخي ونايف المرداس.



وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، بينما كان الحاضر الوحيد في قاعة عبدالله السالم قبل افتتاح الجلسة هو النائب عبدالله الرومي .



وفي هذا الصدد وُجه سؤال لوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن الميزانيات المخصصة لوزارة التربية والجهات التابعة له من عام 2012 الي عام 2017 .



وعلى صعيد متصل وجه النائب ثامر السويط سؤالاً لوزير المالية أنس الصالح عن زيادة أسعار البنزين وجاء رده : " نقوم حاليا باعداد الدراسات الخاصة في شأن هل زيادة اسعار البنزين بناء علي دراسة تحليلية ام بناء علي رغبة الحكومة ومستعدين بتزويد المجلس بكافة المستندات المطلوبة .

من جانبه أعلن النائب رياض العدساني انه ضد اقرار ضريبة القيمة المضافة مطالبا الوزير أنس الصالح باعادة وثيقة الاصلاح الاقتصادي .

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند رفع الحصانات،وقام الرئيس الغانم برفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب لأن البند يحتاج للتصويت.





