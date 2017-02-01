كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مراقبة الاعلانات التابعة لادارة تدقيق و متابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الجهراء بجولة تفتيشية وقد أسفرت عن تحرير (10) مخالفات خاصة بالاعلانات التجارية حيث اشتملت على اقامة اعلان قبل الحصول علي ترخيص من قبل البلدية و وضع اعلان مخالف لإشتراطات الترخيص و اضافة اعلان دون الترخيص من قبل البلدية.



وفي هذا السياق أكد مدير إدارة تدقيق و متابعة الخدمات البلدية محمد سامح الشمري عن تكثيف الحملات على المحلات و المجمعات التجارية و الاستثمارية .

محذرا أصحاب المحلات التجارية مزاولة النشاط دون ترخيص من البلدية



وقد شارك في الحملة كل من مراقب الإعلانات والمحلات عبدالله الشمري والمفتشين خالد الحربي و وليد الظفيري و بدر العنزي .



ودعت ادارة العلاقات العامة جميع اصحاب المحلات التجاري التقيد بقوانين ولوائح البلدية وفي حال وجود اي استفسار او شكوى يرجى التواصل على الرقم على مدار الساعة (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@