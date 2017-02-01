عبدالعزيز الفضلي

اندلع حريق صباح امس في غرفة قسم اللغة العربية بمدرسة الصابرية للبنات بمنطقة عبدالله مبارك التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية وتمكن رجاء الاطفاء السيطرة على الحريق واطفائه دون وجود خسائر بشرية .



وقال مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد في تصريح ل الانباء ان عمال النظافة باشروا اعمالهم من يومين لتجهيز المدارس للفصل الدراسي الثاني وقامت المديرة المساعدة بزيارة المدرسة وتفقدها والاطلاع على التجهيزات غير ان العاملات فوجئن باندلاع الحريق في الغرفة قبل البدء بتنظيفها لافتا الى انه تم ابلاغ المديرة المساعدة والحارس الذي قام بالاتصال في الاطفاء وحضروا على الفور وتم ولله الحمد السيطرة على الحريق واخماده .



واضاف بوحمد انه لم تكن هناك خسائر بشرية خاصة وان الغرفة موقعها معزول والحريق محدود لم يتوسع ولم يصل للفصول او بقية مرافق المدرسة مشيرا الى اننا بانتظار تقرير الاطفاء لمعرفة سبب الحريق

واوضح انه بدأ ادارة الشؤون الهندسية العمل على اصلاح الغرفة على ان تكون جاهزة قبل بدء الفصل الثاني الذي سينطلق يوم الاحد المقبل .